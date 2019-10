Uno spin-off di Grey’s Anatomy su Callie e Arizona? L’ok di Sara Ramirez e la petizione

Perché Vis a Vis non avrà Uno spin-off sul carcere maschile Cruz del Este dopo la quarta stagione : Tra gli aspetti che hanno lasciato aperto il finale di Vis a Vis 4 ad una potenziale espansione dell'universo narrativo ambientato a Cruz del Norte c'è anche un continuo rimando nella trama ad un altro penitenziario, un carcere maschile. Un aspetto cruciale della quarta stagione tale da insinuare il dubbio negli spettatori che gli sceneggiatori stessero preparando il terreno per una nuova serie. Il riferimento a Cruz del Este, il carcere per ...

Arrow non finirà : arriva Uno spinoff al femminile con Green Arrow e le Black Canary : L'Arrowverse è destinato a durare anche oltre la fine di Arrow in se e per se, prevista per gennaio del 2020. The CW sta infatti lavorando allo sviluppo di una serie spinoff al femminile con Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy. Anticipato dal presidente della rete Mark Pedowitz allo scorso TCA press tour estivo, il progetto vedrà le tre attrici riprendere il loro ruolo interpretato in Arrow, al centro ci saranno infatti Mia ...

Carcinoma spinocellulare avanzato - svolta dall’immUnoterapia : “Quando lo scopri ti dicono solo che è un tumore della pelle. Non ti dicono che può essere molto di più”: aggressivo, invasivo, deturpante, mortale. Patrizia, 61 anni, fa parte di quella piccola quota di pazienti che il Carcinoma cutaneo a cellule squamose (Cscc, o spinocellulare), 11 mila casi l’anno stimati in Italia, non riescono a estirparlo con la chirurgia o la radioterapia. Per questi malati, 3 su 100, il Cscc progredisce in forme ...

Uno "scudo" di soldati e filo spinato per fermare i migranti : Fausto Biloslavo Serenella Bettin Oltre 10mila migranti fermati in Croazia. E la Slovenia applica la tolleranza zero nei confronti di chi vuol venire in Europa (Podgorje) Il soldato sloveno in mimetica, fucile mitragliatore a tracolla, caricatori di riserva ed elmetto appeso al giubbotto tattico avanza nella boscaglia. Baffi e pizzetto biondi chiude la pattuglia con un altro militare davanti e un poliziotto in mezzo. ...

Shovel Knight - in arrivo a dicembre King of Cards e Showdown - lo studio annuncia anche Uno spin-off - Shovel Knight Dig : Lo studio di sviluppo Yacht Club Games, ha annunciato una serie di nuovi contenuti in arrivo per Shovel Knight. A fine anno il gioco si arricchirà con due espansioni: King of Cards e Showdown ed il team, per l'occasione, ha pubblicato i primi due trailer.King of Cards vi permetterà di vestire i panni di King Knight: il trailer mostra anche alcune abilità del personaggio. Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.Per quanto riguarda ...

Un secondo film o Uno spin-off dei Simpson diventeranno realtà grazie a Disney? : Le idee di un secondo film o di uno spin-off dei Simpson potrebbero realizzarsi grazie alla fusione Fox-Disney: lo scenario attuale apre nuove possibilità per il futuro della serie di Matt Groening, che debutterà con la sua trentunesima stagione il prossimo autunno. Sceneggiatori e produttori della celebre serie animata ne hanno parlato presenziando per la prima volta alla convention D23 Expo, la tre giorni dedicata alle novità del ...

Eurospin ritira Uno dei suoi prodotti per potenziale rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

Cayo Blanco di Sottomarina riapre e respinge le accuse : “Non siamo Uno stabilimento razzista” : Il Cayo Blanco di Sottomarina ha riaperto. Ieri il Tar aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento di chiusura emesso dal questore di Venezia ma oggi, con un nuovo decreto, ha disposto che il locale al centro di una vicenda di razzismo può riaprire. Il post su Facebook: “siamo tornati”.Continua a leggere

Woody Harrelson e la cena terribile con Donald Trump : “Mi fumai Uno spinello per la disperazione” : L'attore di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" ha raccontato di una serata che lo vide allo stesso tavolo con il futuro presidente americano nell'ormai lontano 2002: "Una cena brutale, parlò solo lui. Lavoro a Hollywood, ne ho incontrati di narcisisti, ma Trump è oltre". E pensare che ai tempi il magnate era dalla parte dei democratici.