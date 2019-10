Smartphone con autonomia ottima? Possibile con il nuovo Android One Sharp S7

Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior Smartphone : Consumer Reports incorona il nuovo Apple iPhone 11 Pro Max come il miglior smartphone promuovendo l'autonomia e la fotocamera L'articolo Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior smartphone proviene da TuttoAndroid.

Con Huawei HiCar è possibile controllare l'auto dallo Smartphone : Huawei HiCar è il nome di una soluzione presentata dal colosso cinese lo scorso agosto e studiata per consentire di gestire la propria auto dallo smartphone

Svelato il primo Smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa

Unieuro insiste sulle “Offerte batticuore” e sconta altri Smartphone Android : Unieuro insiste con l’iniziativa “Offerte batticuore“, scontando altri smartphone Android e tanti prodotti di elettronica. La promozione è valida solo online come la precedente e questa volta sarà in vigore fino al 6 ottobre. Mentre siamo in attesa di scoprire quale nuovo volantino ci aspetta nei prossimi giorni nei negozi Unieuro (quello attuale è ancora valido fino al 10 ottobre), il sito lancia una serie di offerte online ...

Sony Xperia 5 è uno Smartphone ergonomico con elevate prestazioni che brilla per l’autonomia : Sony Xperia 5, presentato a IFA 2019, è un prodotto più compatto e leggero rispetto al fratello maggiore Xperia 1. Pesa 164 grammi, comprensivi dello schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+. È un prodotto dalla forma allungata, quindi facile da impugnare, che offre prestazioni e audio di alto livello. Per contro, l’autonomia è sottotono, il lettore di impronte digitali è un po’ impreciso e manca la presa jack per le ...

Il quadrato con le fotocamere ormai è un moda : il prossimo Smartphone ad averlo sarà ZTE Blade 20 : Ancora una volta la FCC (Federal Communications Commission) rompe le uova nel paniere di chi stava cercando di mantenere un profilo basso circa la presentazione di un nuovo smartphone. Quest’oggi tocca a ZTE che, come si può vedere dall’immagine qui sotto, ci permette di conoscere quasi tutto sul nuovo ZTE Blade 20. Il retro mostra alcune interessanti scelte di design, con il triplo modulo fotocamera posto proprio nell’angolo ...

Samsung pensa a un nuovo futuro con Smartphone con display mobile : Se ad oggi il Samsung Galaxy Fold può sembrare lo smartphone Samsung più avveniristico, un nuovo brevetto appena approvato dal World Intellectual Property Office potrebbe farvi cambiare idea nel giro di un secondo. Immaginatevi un attimo di avere fra le mani uno smartphone “classico” ma con il display in grado di muoversi in su e in giù. Sì, avete capito bene. Per Samsung, l’idea di fondo è quella di integrare alcuni elementi ...

Microsoft svela lo Smartphone Surface Duo con Android - il tablet Surface Neo con Windos 10X e altri prodotti : Ieri sera Microsoft ha lasciato tutti a bocca aperta con gli annunci dei suoi nuovi dispostivi hardware. L’azienda ha colto tutte le opportunità che il mercato sta dando per espandere i settori di telefonia e tablet, dimostrando grande flessibilità e apertura mentale. L’azienda di fatto ha prospettato il suo ritorno nel mercato smartphone, con il dispositivo pieghevole Surface Duo con sistema operativo Android. Un altro pieghevole, ...

I giovani digitano sulla tastiera dello Smartphone alla stessa velocità che con quella fisica : I giovani di età compresa fra 10 e 19 anni digitano sulla tastiera virtuale dello smartphone a una velocità vicina a quella sulla tastiera fisica del computer. Rispetto alla generazione dei loro genitori, possono digitare circa 10 parole al minuto più velocemente. I risultati, per certi versi sorprendenti, sono frutto di uno studio condotto dall’Università di Aalto, dell’Università di Cambridge e dell’ETH di Zurigo che ha ...

Come giocare al meglio su Android? Abbinate un controller PS4 o Xbox One allo Smartphone : I giochi su dispositivi Android esistono ormai da diversi anni, ma si può dire che l’avvento di PlayerUnknow’s Battlegrounds sul Play Store ha aperto ufficialmente la strada all’arrivo di titoli estremamente complessi e che spesso richiedono particolari doti di gaming. Nonostante la presenza di smartphone sempre più potenti e con display con diagonali molto spesso superiori ai 6″, diventa piuttosto difficile riuscire a ...

Microsoft Surface Duo - lo Smartphone pieghevole con Android : Due anni dopo l'addio agli smartphone Lumia, Microsoft torna prepotentemente nel mercato smartphone annunciando il nuovo Surface Duo. Non sarà quel Surface Phone che l'azienda di Redmond ha promesso di sviluppare nel momento in cui ha deciso di vendere quanto rimaneva in azienda di Nokia smantellando la divisione relativa ai Windows Phone, ma ci assomiglia molto. Nel corso di un evento a New York in cui l'azienda ha ...

“Sconti preziosi” da Trony - con offerte online su Smartphone - tablet Android e wearable : Trony lancia “Sconti preziosi”, la nuova iniziativa promozionale valida esclusivamente online fino al 4 ottobre. Tanti i prodotti di elettronica toccati dalle offerte, tra i quali non mancano smartphone, tablet Android e wearable. Gli “Sconti preziosi” riguardano elettrodomestici (grandi e piccoli), TV, PC, soundbar e fotocamere, oltre a ciò che più ci interessa in questa sede, ossia smartphone e tablet Android; già che ...

Che cosa cambierà con l’USB 4? Molto - soprattutto negli Smartphone : L’anno prossimo vedrà il debutto dei primi dispositivi compatibili con lo standard USB 4 che molti scrivono con la denominazione ufficiale USB4. La tecnologia migliorerà soprattutto in tre ambiti ovverosia aumentando in modo generoso la velocità di trasferimento, garantendo una migliorata gestione dei video mettendo sul piatto la compatibilità opzionale con lo standard Thunderbolt 3 facendo convergere le specifiche. Scopriamo tutto su ...

Ecco il nuovo Realme X2 Pro : Smartphone con hardware al top : Realme pare essere finalmente pronta a lanciare il guanto di sfida ai big del settore hi-tech legati alla telefonia. Per farlo ha scelto di investire tutto su un hardware di punta, in grado di competere – almeno sulla carta – con il resto degli smartphone di fascia alta. Il Realme X2 Pro è il nuovo smartphone Android appena presentato e che, secondo da quanto ci è dato sapere, monterà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 ...