Buondì Motta | lo spot ironizza sui neomelodici e i napoletani insorgono

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Alessandro Zoppo La nuova pubblicità della celebre merendina finisce sotto accusa in rete: stavolta ad infuriarsi sono moltiDa qualche annoè diventato più famoso per gliironici e anticonvenzionali che per la celebre merendina che accompagna le colazioni di migliaia di italiani dal 1953. Era già accaduto con la pubblicità della mamma “disintegrata” da un asteroide e ora la storia si ripete con il nuovodella brioche ricoperta da glassa e zucchero. Una famiglia modello Mulino Bianco si siede a tavola per la prima colazione. Sembra una giornata come tante, fino a quando l’assistente vocale “Enza” non interviene apostrofando i genitori con un perentorio: “Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera, oppure... musica Napoli!”. Dinanzi all’imbarazzato silenzio dei genitori, parte subito una canzone neomelodica che fa ballare i bambini ...

Marco_chp1 : RT @CorriereAlpi: Buondì Motta, il nuovo spot ironizza sulla musica neomelodica. Polemica sul web: 'Offende Napoli' - CorriereAlpi : Buondì Motta, il nuovo spot ironizza sulla musica neomelodica. Polemica sul web: 'Offende Napoli'… -