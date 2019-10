Boca Juniors | “Wanchope” Abila minacciato di morte | follia in Argentina DETTAGLI

Terrore per un giocatore del Boca Juniors : minacciato di morte - disposta la scorta per tutta la famiglia : Terrore in Argentina: un calciatore del Boca Juniors minacciato di morte Incredibile ma vero: un giocatore del Boca Juniors è stato minacciato di morte. Si tratta di Ramon Abila, che secondo quanto riportato dal sito tn.com avrebbe ricevuto una telefonata terrificante.”Wanchope” è stato minacciato seriamente di morte, col misterioso interlocutore che è riuscito a terrorizzarlo dimostrandogli di essere a conoscenza degli ...

Il River Plate ha battuto 2-0 il Boca Juniors nella semifinale di andata di Copa Libertadores : Il River Plate ha battuto 2-0 il Boca Juniors nella semifinale di andata di Copa Libertadores — il più importante torneo sudamericano per squadre di club — giocata nella notte allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il River campione in carica

Boca Juniors - un membro del CdA smentisce Raiola : “Ibrahimovic vuole giocare con noi - possiamo prenderlo” : Un dirigente della società argentina ha ammesso l’interesse per Ibrahimovic, sottolineando come lo svedese voglia trasferirsi in Sud America Qualche giorno fa Mino Raiola aveva etichettato come fake news la possibilità che Ibrahimovic lasciasse i LA Galaxy per trasferirsi al Boca Juniors, club in cui gioca da pochi mesi anche Daniele De Rossi. AFP/LaPresse Una presa di posizione netta smentita però con forza da Jorge Anrò, membro del ...

Boca Juniors - problema muscolare per De Rossi : il centrocampista non convocato per il match con il San Lorenzo : A causa di un problema muscolare emerso nell’ultimo allenamento, l’ex Roma è stato escluso dalla lista dei convocati Brutte notizie per il Boca Juniors in vista del match di campionato con il San Lorenzo, Emiliano Alfaro dovrà fare a meno di Daniele De Rossi, che ha accusato un problema muscolare nell’ultimo allenamento prima della sfida del ‘Pedro Bidegain’. Un guaio che ha spinto l’allenatore degli ...

VIDEO – Ricordate Andujar? Che papera contro il Boca Juniors : L’ex portiere azzurro Mariano Andujar si è reso protagonista in negativo nella sfida tra Boca Juniors ed Estudiantes. papera Andujar – Il Boca passa grazie alla papera dell’ex di Napoli e Catania. CLICCA QUI PER IL VIDEO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Razzismo a Verona – La Società attacca, etichetta razzista scucita. Rispetto per i veronesi Elmas strega tutti – GdS – Adl ha già aggiunto ...

De Rossi - il gesto che fa impazzire i tifosi del Boca Juniors : De Rossi protagonista in campo e fuori dal campo, nelle ultime ore gesto del centrocampista ex Roma che in poco tempo è diventato virale. Il calciatore è stato immortalato al supermercato con il carrello insieme alla figlia. “Che brava persona. Umile come pochi”, scrive un tifoso del Boca Juniors, pubblicando una foto su Twitter, il tweet è stato commentato e retwittato dai molti tifosi. Un gesto normalissimo ma che ha sorpreso ...

Superclasico deludente - i tifosi del Boca Juniors se la prendono con De Rossi : “lento - fantasma - turista di lusso!” : Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nel Superclasico contro il River Plate, i tifosi se la prendono con De Rossi, autore di una prestazione opaca: prime critiche per l’ex Roma Il primo Superclasico di Daniele De Rossi è stato piuttosto deludente. L’ex centrocampista della Roma ha giocato 70 minuti senza incidere e il suo Boca Juniors non è andato oltre lo 0-0 contro i rivali del River Plate. La prestazione opaca del ...

