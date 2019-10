Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ORA RISOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PERINTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA A24 E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST CODE PERINTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE. CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO. PER AGGIORNAMENTI SUL ...

PLRomaCapitale : #Roma Via Conte Verde: Intersezione Via Cairoli #traffico rallentato causa #incidente - iltrenoromalido : Ancora un super-record negativo per Roma, dopo essersi classificata 2ª tra le capitali con più traffico nel mondo,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-10-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -