Torino-Napoli | prova deludente | ma manca un calcio di rigore per gli azzurri

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...

Torino-Napoli 0-0 - pagelle / La rivoluzione di Re Carlo si è fermata : Le pagelle di Torino-Napoli MERET. In questa grigissima settimana di pareggi, il giovane Meret continua a distinguersi per la sua inclinazione al Pronto Intervento. Risponde sempre alle chiamate, tipo quella all’ultimo secondo del primo tempo, sul tiro di Ansaldi. Il resto è gestione pura – 6,5 Diciamo che di parate ne ha fatta una sola, quella che dici tu, appunto. Ma che è stata così importante che noi gli mettiamo il voto solo per quella ...

Un Napoli spento pareggia 0-0 contro il Torino - la vetta si allontana : Il Napoli doveva vincere a Torino per non perdere contatto con la vetta della classifica, ma non ce l'ha fatta: la partita giocatasi nel tardo pomeriggio fra granata e azzurri si è chiusa sullo 0-0. Il Napoli vede di fatto allontanarsi la vetta della Serie A ed ora ha terminato il bonus delle incertezze: da adesso se vuole pensare di vincere il campionato deve iniziare a vincere anche giocando male. Il pareggio di Torino conferma le difficoltà ...

Torino-Napoli - momenti di tensione allo stadio : rissa tra tifosi - 59 persone rischiano serie sanzioni : Torino-Napoli finisce in rissa: momenti di tensione tra tifosi in curva Torino-Napoli si è chiusa con uno 0-0, questo pomeriggio nella casa dei granata. Durante la sfida, ad attirare l’attenzione, sono stati i tifosi, che in curva sono stati proagonisti di uno spiacevole episodio: a partita già iniziata, circa 50 tifosi del Napoli ha raggiunto altri 500 fan partenopei, che in assenza di biglietti per il settore ospiti, sono stati ...

Torino-Napoli - momenti di tensione durante il match : tifoserie quasi a contatto : Qualche momento di tensione, per fortuna senza conseguenze, poco dopo il fischio d’inizio di Torino-Napoli. Una cinquantina di sostenitori napoletani, infatti, ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Il gruppo di tifosi del Napoli ha iniziato a urlare “ultrà, ultrà” e ha lanciato ...

Le 10 cose di Torino-Napoli che non dimenticheremo : Le 10 cose di Torino-Napoli che non dimenticheremo Anche stavolta vorremmo dimenticare ma almeno dieci immagini ce le porteremo dietro. Uno. La discesa palla al piede di Luperto al 10’. Un tempo si sarebbe detta sgroppata. Anziché starsene tremebondo indietro a sorvegliare Belotti, va a prendere aria nell’altra metà del campo con personalità e poi scarica bene su Fabián Ruiz. Due. Il copista Mertens. Lo chiameremo Xerox. Ha cercato al 28’ la ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Torino-Napoli 0-0. I partenopei non superano il muro granata : Nel posticipo delle ore 18.00 della settima giornata delle Serie A di Calcio, il Napoli non approfitta della sfida tra Inter e Juventus e non va oltre lo 0-0 in casa del Torino, salendo così soltanto a quota 13 in classifica. A recriminare maggiormente però sono addirittura i padroni di casa. Nel primo tempo sono due i sussulti più importanti: al 28′ Mertens calcia dalla media distanza ma la palla esce appena larga sulla destra, mentre in ...

Napoli - pareggio a reti bianche contro il Torino : talento a intermittenza - questi sono i punti persi che pesano a fine stagione : Il Napoli pareggia 0-0 in casa del Torino: partenopei che si accendono ad intermittenza, ma non trovano il gol. Come l’anno scorso, questi punti persi rischiano di pesare nella corsa scudetto In attesa del big match Inter-Juventus, partita che chiuderà la 7ª Giornata di Serie A, il Napoli ha l’occasione ghiotta di accoricare le distanze dal duo di testa. Occasione che i partenopei non riescono a sfruttare al meglio. Reduci dal ...

Torino-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Lyanco orologio svizzero - Mertens come Paganini [FOTO] : Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb – Una brutta partita finisce 0-0, come è logico che sia. Torino e Napoli non sfondano, con i granata che per quanto prodotto nella ripresa avrebbero meritato forse qualcosa in più ai punti. I migliori della gara sono, non a caso, due difensori: Lyanco e Di Lorenzo. In alto la FOTOGALLERY. Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Torino (3-5-2): Sirigu 6.5: costretto a fare gli straordinari nelle ...

Torino e Napoli si annullano - la squadra di Ancelotti non sfonda : finisce 0-0 [FOTO] : Torino-Napoli live – E’ andato in archivio i match delle 18 valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Napoli in un match molto importante per la classifica di entrambe e per le zone alte, nel complesso le difese hanno avuto la meglio degli attaccanti. Occasione mancata per la squadra di Carlo Ancelotti che non è riuscita ad approfittare dello scontro scudetto tra Inter e Juventus, contro ...

Risultati Serie A live - 7^giornata : pareggio tra Torino e Napoli - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : i granata fermano la squadra di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell’area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...

Serie A - 7° turno : Torino-Napoli 0-0 : 19.57 Davanti ad un buon Toro,un Napoli decisamente rivedibile: all'Olimpico è 0-0. Poche emozioni nel 1° tempo. Sirigu non trema su Ruiz e Zielinski,Mertens manca il bersaglio con una morbida conclusione.Per i granata sinistro dell'ex Verdi sull'esterno rete e, nel recupero,bella risposta di Meret sul destro incrociato di Ansaldi.Gara molto tattica. Ripresa. Stacco Rincon:Meret c'è.Belotti ci prova in rovesciata, impreciso anche Llorente di ...

Torino-Napoli - gli highlights del match – VIDEO : Torino-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Torino Napoli| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Torino e Napoli in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Torino – Napoli L'articolo Torino-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.