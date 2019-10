Sicilia | nuove divise alla Regione | esposto Codacons a Corte dei Conti

Sicilia : ragioniere Regione - 'in cassa nessun euro per nuove spese' : Palermo, 18 set. (Adnkronos) - "La Regione ha un bilancio di spesa corrente e di quasi 15 miliardi. Non ha soldi per fare nuove leggi di spesa ma abbiamo in cassa i soldi per pagare tutto quello che abbiamo previsto". Così il ragioniere generale della Regione Siciliana Giovanni Bologna, durante la c

Sicilia : ragioniere Regione - ‘in cassa nessun euro per nuove spese’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “La Regione ha un bilancio di spesa corrente e di quasi 15 miliardi. Non ha soldi per fare nuove leggi di spesa ma abbiamo in cassa i soldi per pagare tutto quello che abbiamo previsto”. Così il ragioniere generale della Regione Siciliana Giovanni Bologna, durante la conferenza stampa convocata a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, ha risposto alle domande dei giornalisti ...

Terremoto Sicilia - notte di paura sull’Etna : nuove scosse a Bronte [MAPPE e DATI] : notte di paura in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove si sono verificate diverse scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32. La scossa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a Bronte, in provincia di Catania: l’ipocentro è stato individuato a 6.9 Km di profondità. Si tratta della terza scossa di magnitudo superiore a 2.5 della serata con lo stesso epicentro: alle 20.40 ne è stata segnalata una di magnitudo ...

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia emorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili' (2) : (AdnKronos) - A riportare il saldo occupazionale in positivo ci pensano l’agricoltura (+ 6 mila occupati) e i servizi (+10 mila di cui 3 mila nel comparto commercio, alberghi e ristorazione). "Questi andamenti segnalano una forte terziarizzazione del sistema economico della Sicilia - evidenzia Manni

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia emorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Prosegue in Sicilia l’emorragia di posti di lavoro: nel manifatturiero e nelle costruzioni, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2° trimestre 2019 si sono registrati rispettivamente 4 mila e 9mila posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. "Un totale