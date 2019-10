Roma | manichino di Greta Thunberg appeso a un ponte Avviate indagini per minacce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Treccine, mantellina anti-pioggia e il cartello: “is your God”. E’ stato ritrovato questa mattina undell’attivistasotto alin via Isacco Newton, a, fra Marconi e Portuense. Per ora si indaga peraggravate. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che attende una informativa della polizia, intervenuta sul posto nel corso della mattinata. Il gesto è stato rivendicato dall’organizzazione Gli Svegli, in una nota: “Abbiamo impiccato, in allegato le foto in via Isacco Newton. Ilha la sua faccia e perfino le sue trecce. Seguiranno altre azioni”. Rivendicazione ripetuta sui social, sia Facebook che Twitter: Abbiamo impiccato. Gli Svegli. #isyourgod ...

virginiaraggi : Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia… - AnnaAscani : Un manichino dalle sembianze di #GretaThunberg appeso a un ponte di Roma. Che tristezza. Quanta paura fa una piccol… - giornalettismo : Un manichino di #GretaThunberg è stato ritrovato appeso sotto un ponte della capitale. La fune intorno al collo, le… -