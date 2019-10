Riaperto il caso GRB 070809 | il “colpevole” è una kilonova

Mattia Ennas non si è ucciso : Riaperto il caso del 19enne di Cagliari : Mattia Ennas, 19 anni, è precipitato dall'ultimo piano di un palazzo a Mulinu Becciu (Cagliari), il 25 agosto scorso. Archiviato come suicidio, il caso è stato riaperto in questi giorni per 'morte in conseguenza di un altro reato'. Quella notte, infatti, Mattia era stato attirato da una ragazza e derubato dai suoi complici. Nel palazzo da dove è caduto, secondo le ipotesi investigative, Mattia era forse andato per recuperare la ...