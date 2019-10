Non cercatemi | devo rimanere in incognito | perché Totti | Fedez e altri vip sono spariti

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nei profili Instagram e nelle stories di alcuni vip nostrani è comparso uno strano messaggio “Nonin, presto capirete”. Ma cosa significa? Che sta succedendo a Francescoe agli? I più attenti avranno notato l’assenza social di. Abituati ad essere giornalmente aggiornati sui suoi movimenti e quelli della moglie Chiara Ferragnim la sparizione del cantante aveva già fatto sorgere qualche domanda anche se la Ferragni l’aveva subito giustificata “sarà lontano per due settimane per impegni lavorativi”. L’impegno lavorativo si chiama Celebrity Hunter, uno show made in UK che sarà disponibile su Amazon Prime Video. In cosa consiste? In ‘Caccia alle celebrità’ un gruppo di starno scappare da un gruppo di cacciatori avendo a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta ...

BITCHYFit : 'Non cercatemi, devo rimanere in incognito', svelato il cast di Celebrity Hunted | BitchyF - marchese_il : RT @LAROMA24: Instagram, Totti enigmatico: 'Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete' (FOTO) #AsRoma - Salvucc20278465 : RT @radiodeejay: Un misterioso messaggio è stato condiviso questa mattina su Instagram -