Milena Vukotic | La vita in diretta | “Ballando? Pensavano fossi matta!”

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ballando con le stelle,a Lain: “tutti chematta” E’ statal’ospite intervistata da Alberto Matano nella puntata de Laindi oggi, lunedì 7 ottobre. Ospitata appunto dal giornalista, la nota attrice di Un medico in famiglia nonché concorrente di Ballando con le stelle 2019 ha dichiarato: L’esperienza a Ballando è stata molto importante per me, perchè mi ha costretto ad avere fiducia in me stessa. Penso che niente sia impossibile. Prima di fare Ballando con le stelle tutti mi guardavano echeun po’ matta… W la follia! “La tua è stata una follia bellissima” ha quindi commentato Alberto Matano sorridendo.riceve un messaggio da Milly Carlucci a Lain: “Sono commossa” E a proposito di Ballando con le stelle, ...

Cinguetterai : Storico incontro a #LaVitaInDiretta tra Milena Vukotic e @LCuccarini. #UnMedicoInFamiglia l’aveva previsto. O quasi… - NataliCarlotta : Milena Vukotic parla cinque lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e serbo #lavitaindiretta - _NicoloC_ : Questa puntata, molto più sottotono rispetto alle scorse, la salvo solo per la presenza di Milena Vukotic. #LaVitaInDiretta -