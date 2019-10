L' sos inascoltato sulle fondine Difettose | sono da cambiare

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Fausto Biloslavo Il 14 agosto il sindacato scrive al Viminale. La risposta solo due giorni prima del delitto: «Stiamo valutando» Trieste Pierluigi Rotta, l'agente scelto colpito per primo nella Questura di Trieste, aveva una fondina in cordura blu, che ha un sistema di blocco in gomma poco efficiente. L'assassino, Alejandro Augusto Stephan Meran, gli ha sfilato fulmineamente la pistola e ha aperto il fuoco a bruciapelo uccidendolo senza pietà. La fondina nuova, in polimero, con un blocco più efficiente per evitare estrazioni non volute, si era rotta accidentalmente. Alla richiesta di sostituzione al magazzino gli avevano dato la versione precedente blu perché non c'erano altre a disposizione. Il secondo agente ucciso, Matteo Demenego, portava una fondina in polimero, ma ad hoc fatta apposta per lui che era mancino. Il killer dopo avergli sparato non è riuscito ad estrarre la ...