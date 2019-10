I Vip poveri e quelli scrocconi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roberta Damiata Si riparla dei Vip in difficoltà,che prendono una misera pensione, ma ancheche arrivano a chiedere cene in cambio di una visibilità sui social A “Live Non è la D’Urso”, si affronta l’argomento dei Vip in difficoltà, e sono tantimostrati nei servizi d’apertura, e anchepresenti in studio venuti a raccontare quanto sia povera la loro pensione e come non riescono ad arrivare a fine mese. C’è ad esempio Enzo Paolo Turchi che prende 720 euro al mese, o di Maria Teresa Ruta che prenderà una pensione di appena 270 euro. Giucas Casella che prende 800 euro, racconta di aver versato per cinquanta anni i contributi, ma essendo stato una formica è riuscito a gestire i suoi soldi e fa un appello a tutti i giovani del mondo dello spettacolo di essere oculati per evitare di trovarsi come molte star che si sono vendute tutto e ora sono ...

kleeiaa : La cena si offre ai poveri non ai Vip #noneladurso - KrisGxx : Oh, i #vip che dovevano essere poveri in realtà stanno tutti benissimo. Quindi, dove è lo scoop? Bei servizi a… - GiuseppeLepera5 : Ma i vip che si lamentano dopo una vita adagiata lo sanno che in questo paese ci sono 5 milioni di poveri, famiglie… -