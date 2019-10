Gabriel Garko e Gabriele Rossi | parla Eva | “Bisogna avere rispetto”

Eva Grimaldi : "Gabriel Garko è più di un fratello - non tradirei mai la sua amicizia" : Ospite, oggi, lunedì 7 ottobre 2019, di 'Storie italiane', su Rai1, Eva Grimaldi ha ripercorso, assieme alla conduttrice, Eleonora Daniele, la propria infanzia:prosegui la letturaEva Grimaldi: "Gabriel Garko è più di un fratello, non tradirei mai la sua amicizia" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2019 11:50.

Gabriel Garko si confessa a Domenica In : 'Matrimonio? Hanno manipolato interviste' : Domenica 6 ottobre è in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In, contenitore condotto da Mara Venier. Il primo ospite è stato Gabriel Garko, che ha raccontato i suoi cambiamenti dal punto di vista della vita lavorativa e privata, commentando anche qualche piccolo gossip che sta impazzando sul web nelle ultime settimane: il suo presunto matrimonio segreto in Egitto con il collega Gabriele Rossi. Sarà vero? L'attore torinese ha continuato a ...

Gabriel Garko : "Sono innamorato di una persona. Voglio riprendere in mano la mia vita" : Gabriel Garko, ospite della quarta puntata di Domenica IN, ad un anno di distanza dall'ultima intervista nello stesso studio si racconta tra gli affetti, la carriera e i nuovi progetti lavorativi che lo attendono. Ultimamente in sordina, l'attore confessa la sua voglia di riprendere in mano la sua vita: Dal punto di vista professionale sono cambiate delle cose. Ho deciso di cambiarle io stesso perché ad un certo punto bisogna decidere dove ...