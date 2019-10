Damiano dei Maneskin si sfoga : “Sono stato insultato da due poliziotti. Più mi offendete - più mi truccherò e i miei vestiti saranno effeminati” : “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su ...

Riace - la nuova giunta cancella l’era Lucano : via il cartello “Paese dell’accoglienza” - ecco il comune dei “santi Cosimo e Damiano” : Dell’accoglienza dei migranti apprezzata in tutto il mondo non devono rimanere tracce. L’amministrazione comunale di Riace ha iniziato a cancellare i simboli del “modello” costruito da Mimmo Lucano nelle tre legislature in cui ha guidato il comune. Il neo sindaco Tonino Trifoli, simpatizzante della Lega, ha rimosso i cartelli stradali all’ingresso del piccolo borgo che si affaccia sullo Jonio e che, negli ultimi 15 anni, è diventato famoso in ...