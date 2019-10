Agì con lucidità aggressiva | ecco il volto del killer di Trieste

The Walking Dead la decima stagione arriva su Fox in contemporanea USA : The Walking Dead decima stagione dal 7 ottobre su Fox canale 112 di Sky Cosa ci aspetta nella nuova stagione? Due mesi di The Walking Dead. Nell’ormai classico ciclo da 16 episodi divisi in due blocchi, debutta stanotte su AMC negli USA e in Italia su FOX la decima stagione di The Walking Dead con i primi 8 episodi trasmessi fino al 25 novembre. Intanto la serie è stata rinnovata per una stagione 11 che vedrà il ritorno di Lauren Cohan, ...

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Il killer ha agito con lucidità". Ma Meran gridava : "Mi volevano uccidere" : I contenuti del provvedimento che ha confermato il fermo del giovane domenicano autore del duplice omicidio in questura. Il gip: "Dimostrata familiarità con le armi"

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Killer ha agito con lucidità. Niente che documenti malattie mentali" : In esclusiva i contenuti del provvedimento che ha comfermato il fermo di Meran. "L'omicida aveva familiarità con le armi"

Trieste - in un video le immagini della sparatoria : «Killer ha agito con lucida aggressività - poteva uccidere altri agenti» : Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2019/2020 confrontati con quelli dell’anno precedente : Gloria Guida - Le Ragazze La stagione tv 2019/2020 è ufficialmente partita e il tema caldo degli Ascolti, da sempre crocevia per la riuscita o meno di un programma, è tornato ad animare (ed agitare) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i debutti, confrontandoli con quelli dello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende. debutti 5 ottobre 2019 Le Ragazze ? sabato 5 ottobre ...

Kievgate - Biden risponde ad accuse Trump : “Nel 2020 te le suonerò di santa ragione”. Tre senatori Repubblicani contro il tycoon : Donald Trump deve difendersi dagli attacchi provenienti sia dai Democratici che da esponenti del suo partito. Dopo Mitt Romney e a Ben Sasse, anche Susan Collins si unisce al gruppo dei Repubblicani che attaccano il presidente degli Stati Uniti per i suoi appelli ai governi stranieri per chiedere indagini sugli affari della famiglia Biden. Ma a occupare le prime pagine dei giornali Usa è la risposta, con un editoriale sul Washington Post, ...

Atletica - Tania Vicenzino : “Avrei voluto finire la stagione con una gara un po’ più bella” : Niente da fare per le due azzurre in gara nelle eliminatorie del salto in lungo ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha: Tania Vicenzino chiude 28ma, mentre Laura Strati si classifica 31ma. Le due azzurre a fine gara si sono fermate ai microfoni RAI per analizzare quanto accaduto. Tania Vicenzino: “Non hanno funzionato le cose, nella prima rincorsa in particolare. Sono partita contratta, non avevo brillantezza. Il secondo salto è ...

Formula E : la FIA conferma il calendario della sesta stagione : Formula E and the FIA have today revealed the final calendar for the 2019/20 ABB FIA Formula E Championship, with the closest and most competitive racing series set to race in 12 of the world’s leading cities – featuring a record nine capitals and three new locations in Seoul, Jakarta and London. The busiest season […] L'articolo Formula E: la FIA conferma il calendario della sesta stagione sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Crozza-Berlusconi alle prese con le difficoltà degli anziani : “Vogliono farci usare il bancoma… ma si immagina che casino quando arriva l’euro?” : Maurizio Crozza veste i panni di Silvio Berlusconi nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il Cavaliere è seriamente preoccupato dalla possibile introduzione del Cashback per combattere l’evasione fiscale: “Oddio, ci fanno usare il banco-ma per contrastare l’evasione fiscale? Ma è matto? Con tutto il mazzo che mi sono fatto nel ’94 per legittimarla?” Live streaming, episodi ...

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Anticipazioni Rosy Abate - finale di stagione : ci sarà la sfida decisiva con Costello : È stata una puntata ricca di emozioni e di sorprese quella che i telespettatori di Rosy Abate 2 hanno potuto seguire ieri 4 ottobre su Canale 5. Essa ha sancito il ravvedimento di Leonardo che, dopo avere riposto la completa fiducia in Antonio Costello, ha dovuto rendersi conto di poter contare solo sulla madre, oltre che su Regina e Luca Bonaccorso (a sua volta costretto ad affrontare la realtà e la scoperta del legame di alcuni colleghi con il ...

Calabria - barista muore in un tragico incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

L’onda verde è pronta a contagiare anche la Svizzera : Nelle elezioni federali elvetiche del 20 ottobre prossimo potrebbe esserci un'avanzata delle formazioni verdi, in sintonia con quanto visto recentemente in Austria e Germania

Biagio D'Anelli Vs Eliana Michelazzo/ 'Concorso per Mister Caltagirone - assurdo!' : Biagio D'Anelli attacca Eliana Michelazzo e svela di aver ricevuto una segnalazione: 'Premierà al concorso per Miss e Mister Caltagirone'