Trieste | Salvini | ‘giustizia si occupi di delinquenti non di Forze Ordine’

"È troppo" - "Sei stupido" Chef Rubio "asfaltato" dalla Meloni e da Salvini per Trieste : Angelo Scarano Dopo l'attacco di Chef Rubio sui social, arriva la reazione del leader della Lega e della Meloni La sparatoria di Trieste costata la vita a due agenti fa discutere. Soprattutto sui social. In tanti si chiedono come possano perdere la vita due poliziotti tra le mura della questura. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica e a quanto pare Pierluigi Rotta sarebbe stato sorpreso da una mossa improvvisa del ...

Trieste - l'assassino dei poliziotti ha problemi psichici Salvini : Niente attenuanti : Meran, il killer dominicano che ha ucciso due poliziotti in questura a Trieste, avrebbe dei "problemi psichici". Il leader della Lega: "Niente sconti". La sparatoria di Trieste fa discutere la politica. I due dominicani fermati per l'omicidio di due agenti di polizia e per il ferimento di un altro poliziotto sono Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare ai due poliziotti è stato Alejandro Augusto ...

Trieste - Salvini : “Nessuna pietà per gli assassini” : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Sconcerto e dolore per quanto accaduto a “. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini. “Da italiano, una preghiera per i due agenti uccisi e un abbraccio alle loro famiglie. Sempre e comunque dalla parte delle nostre Forze dell’Ordine. Per gli assassini, nessuna pietà”. “L’infame assassino dei due poliziotti della Questura di Trieste (anche se molti giornali e telegiornali ...

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen