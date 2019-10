Sulla Brexit i Tory si stanno riallineando con Johnson

Il presidente del Parlamento Ue Sassoli boccia la nuova proposta di Johnson Sulla Brexit : Il presidente dell’EuroParlamento, David Sassoli, in un’intervista a “Der Spiegel” ha affermato che, “almeno nella loro forma attuale, le proposte britanniche” sulla Brexit “non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare”. Sassoli ha riferito che il Parlamento esamina le proposte con molta attenzione “ma purtroppo il ...

Brexit - la Commissione Ue frena Sulla proposta di accordo di Boris Johnson : “Servono soluzioni - non accordi da sviluppare” : È fredda la risposta di Bruxelles alla proposta-ultimatum presentata mercoledì da Boris Johnson per cercare di raggiungere un accordo condiviso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. E la mezza bocciatura del testo è stata affidata alle parole della portavoce di Palazzo Berlaymont, Natasha Bertaud, durante il consueto midday briefing con la stampa: “Ogni giorno conta. Siamo vicini alla fine del mese di ottobre e la ...

Le “concessioni” di Johnson Sulla Brexit. Per l’Ue “passi avanti”. Resta nodo dogane : Due confini in un'isola, attraverso una "zona normativa" che comprenda temporaneamente, secondo indiscrezioni fino al 2025, Irlanda e Irlanda del Nord: e' l'offerta, che sa di ultimatum, che Boris Johnson ha fatto sulla Brexit a Jean-Claude Juncker, capo uscente della Commissione europea, e che ha aperto un minuscolo spiraglio nel negoziato tra Londra e Bruxelles, che l'ha definita "un passo avanti". Il piano britannico per una Brexit concordata ...

Johnson presenta la sua proposta all’Ue Sulla Brexit - ma il no deal non è scongiurato : Bruxelles. Boris Johnson ha lanciato all’Unione europea il suo ultimatum “new deal o no deal” e, malgrado tutti i dubbi sulla nuova proposta del premier britannico, la Commissione ha risposto con un cortese “continuiamo a discutere”. Nonostante tutta la retorica sul “riprendere il controllo”, Johnso

Le novità Sulla Brexit e l'affidabilità dei titoli italiani : Qui siamo appassionati di Brexit e dell'effetto mosca cieca che genera nel mondo politico, in cui al leader di turno tocca essere bendato e cominciare a girare a vuoto senza raggiungere risultati. Fase ancora più divertente quando il bendato è il molto pieno di sé Boris Johnson. Oggi ha preso una bo

Brexit - Boris Johnson si schianta Sulla Corte Suprema : "Illegale chiudere il Parlamento". Caos : si dimette? : La sospensione del Parlamento inglese voluta dal premier Boris Johnson è "illegale". La Corte Suprema ha bocciato la decisione del primo ministro per spianarsi la strada verso la Brexit e chiede che il Parlamento torni a riunirsi "il prima possibile". Gli undici giudici hanno deciso all'unanimità ch

Neutrale Sulla Brexit. Corbyn tira un altro macigno sugli elettori europeisti : Milano. Il Labour britannico si riunisce a Brighton per la conferenza annuale e, indovinate un po’?, si prepara a “una resa dei conti sulla Brexit”, scrive il Financial Times. Un’altra. È la quarta riunione di partito dal referendum del 2016, e il principale partito d’opposizione del Regno Unito è a

BoJo prepara la prova di forza Sulla Brexit : "Usciremo dall'Ue come farebbe Hulk" : Il premier britannico Boris Johnson promette che Londra uscirà dall’Unione Europea “come farebbe Hulk”, il supereroe verde della Marvel dalla forza incontenibile, mentre ribadisce che “enormi progressi” sono stati fatti nei colloqui tra il Regno Unito e l’Ue.In un’intervista al Mail on Sunday alla vigilia dei suoi incontri con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e con il ...

Banksy mostra come si sarebbe trasformato il suo murales Sulla Brexit (se non fosse sparito) : Aveva realizzato il murales che rappresentava la Brexit e che copriva una parete di un edificio di Dover, la sponda inglese vicina a Calais, in Francia, e di conseguenza all’Europa. Un luogo scelto non a caso da Bansky: l’opera era nata come critica alla scelta del Leave. Ma a fine agosto il murales è stato cancellato e ora, attraverso un post su Instagram, lo street artist rivela come, nella sua idea, si sarebbe dovuto ...

"La sospensione del Parlamento soffoca il dibattito Sulla Brexit" : corte scozzese dichiara illegale la scelta di Johnson : La corte d’appello scozzese ha definito “illegale” la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento britannico dal 9 settembre al 14 ottobre. Il giudice ha ribaltato la decisione di primo grado che si era espressa in maniera differente.Per la corte scozzese la scelta di chiudere il Parlamento vìola le norme fondamentali della Gran Bretagna e, si legge sul Guardian, soffoca il dibattito parlamentare sulla ...

Londra. Un nuovo referendum Sulla Brexit da tenersi prima delle elezioni : La confusione a Londra regna sovrana. Brexit o non Brexit? E’ il dilemma che divide. I laburisti sembrano orientati verso

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto Sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Resa dei conti Sulla Brexit : mozione anti no-deal o voto anticipato. E la sterlina soffre : L’incertezza totale sulla Brexit – con il Parlamento che potrebbe approvare, nel pomeriggio, una mozione contro l’uscita dall’Ue senza accordo e il premier Boris Johnson che agita lo spettro del voto anticipato – affossa la sterlina, che cade sotto quota 1,2 dollari per la prima volta dal gennaio 2017, toccando un minimo di 1,1986 dollari.Oggi Westminster riapre dopo la pausa estiva e prima della contestata ...

Boris Johnson si gioca la testa Sulla Brexit : Una mossa esplosiva e rischiosa, una forzatura per molti offensiva nei confronti del Parlamento, messa in atto in un momento cruciale per la storia della Gran Bretagna. Non sono più i tempi di Carlo I, che nel 1649 fu decapitato dopo che, 20 anni prima, aveva congelato il Parlamento perché aveva detto no al finanziamento della campagna militare contro la Spagna. Questa volta non c’è in ballo una guerra di conquista, ma ...