Rosy Abate muore? L’attore di Leonardo fa preoccupare i fan

Vittorio Magazzù - il Leonardo di Rosy Abate a Verissimo : confessioni : Vittorio Magazzù, il Leonardo di Rosy Abate a Verissimo. Il racconto personale sul padre che non c’era: “Solo i morti non chiamano mai” Vittorio Magazzù, star di Rosy Abate (nella fiction è Leonardo, il figlio della protagonista), è sbarcato per la prima volta a Verissimo, concedendosi al microfono di Silvia Toffanin. “Sarà un grandissimo finale” […] L'articolo Vittorio Magazzù, il Leonardo di Rosy Abate a ...

L’Isola di Pietro 3 prende il posto di Rosy Abate 2 dal 18 ottobre : ufficiale la data di messa in onda nel nuovo promo : Dopo tanti "prossimamente" finalmente L'Isola di Pietro 3 ha una data ufficiale di messa in onda che conferma il cambio di serata. Gianni Morandi e il suo attento e impegnato pediatra lasceranno il porto sicuro della domenica sera evitando lo scontro con la fiction Rai, attualmente Imma Tataranni, per confermarsi al venerdì sera. L'Isola di Pietro 3 prenderà il posto di Rosy Abate 2 al venerdì ma dal 18 lasciando spazio a Giulia Michelini di ...

Rosy Abate 2 anticipazioni ultima puntata - Vittorio Magazzù : ‘Morirà uno dei protagonisti - nessuno si salva’ : Venerdì 11 ottobre su Canale 5 andrà in onda il quinto e ultimo episodio della seconda stagione di Rosy Abate e da quanto detto dalla protagonista Giulia Michelini, l’ultimo episodio in assoluto almeno per lei perché ha deciso di dire addio al personaggio che ha interpretato per un decennio. Quindi la curiosità su come si concluderà il percorso della Regina di Palermo è tanta e una super anticipazione arriva proprio da Vittorio Magazzù, il ...

Verissimo - Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate : ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni - solo i morti non chiamano mai’ : Vittorio Magazzù avvocato mancato, è Leonardo, il figlio di Rosy Abate nella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini, Rosy Abate, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva del padre ...

Ascolti tv - dati Auditel del 4 ottobre : testa a testa tra Tale e Quale Show e Rosy Abate : testa a testa nel prime time televisivo di venerdì 4 ottobre tra la quarta puntata della fiction di Canale 5 Rosy Abate che ha collezionato 3.665.000 spettatori (share 17.4%) e la quarta puntata di Tale e Quale Show‘su Rai1 che ha tenuto incollati ai teleschermi 3.547.000 spettatori (share 18.2%). Tale e Quale Show 2019, quarta puntata: vincono Agostino Penna e Sara Facciolini Agostino ...

Ultima puntata Rosy Abate - Coruzzi su Giulia Michelini : “E’ complesso” : Rosy Abate 2, anticipazioni Ultima puntata. Platinette su Giulia Michelini: “E’ forte…” E’ la fiction Rosy Abate 2 con Giulia Michelini l’oggetto dell’articolo pubblicato nella rubrica “La TV che vedo”, di Platinette, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù. Con il pezzo in questione Mauro Coruzzi ha fatto un’approfondita analisi della serie tv trasmessa ogni venerdì ...

Ascolti TV | Venerdì 4 ottobre 2019. Rosy Abate (3.665.000 – 17.4%) tallona Tale e Quale Show (3.547.000 – 18.2%) : Carlo Conti Per un problema tecnico i dati di ieri, Venerdì 4 ottobre 2019, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.547.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate ha raccolto davanti al video 3.665.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.092.000 spettatori pari al 4.4% di share e Criminal Minds 741.000 (3.7%). Su Italia 1 I Guardiani della Galassia 2 ...

'Rosy Abate 2' - penultimo episodio in replica su MediasetPlay : Leonardo in carcere : Va in onda anche questa settimana una delle fiction più seguite di questo autunno, "Rosy Abate 2", interpretata da Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Naike Anna Silipo e Bruno Torrisi. Venerdì 4 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quarta e penultima puntata della serie, in cui Rosy Abate ha deciso di allearsi con Regina Mainetti e Luca per salvare la vita di suo figlio, detenuto in un carcere minorile. La quarta e ...

Spoiler Rosy Abate 2 ultima puntata : lo scontro finale e l'Abate rischierà la vita : Cresce l'attesa da parte dei telespettatori della fiction Rosy Abate 2 per la messa in onda della quinta e ultima puntata di questa stagione di successo che giungerà al termine il prossimo venerdì 11 ottobre. In prime time su Canale 5, infatti, andrà in onda l'ultimo episodio dove finalmente si scoprirà cosa succederà tra Rosy e il suo nemico Antonio Costello, che in queste settimane ha dato del filo da torcere all'ex regina di Palermo. Gli ...

