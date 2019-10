Roma,domenica in piazza contro barriere

Tutti in, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento dellearchitettoniche, insieme alla Onlus Fiaba che ha organizzato una manifestazione di fronte la sede del governo, inColonna. L'obiettivo, spiega il presidente di Fiaba,Giuseppe Trieste "non deve essere quello di creare impianti per persone con disabilità, ma fare in modo che tutte le strutture sportive siano accessibili a tutti cittadini con ridotta mobilità, anche temporanee" e coinvolgere le istituzioni su questo tema.(Di domenica 6 ottobre 2019)