NBA – Zion Williamson | l’altezza dichiarata è errata | la first pick dei Pelicans perde… 3

NBA – Altro che stress! Zion Williamson tra divertimento e battute : “non devo più creare il mio giocatore su NBA 2K” : Williamson non vede l’ora di scendere in campo: il giovane giocatore dei Pelicans sembra non avvertire la pressione: le parole nel media day pre-season Manca sempre meno per l’inizio della stagione 2019-20 di NBA. I giocatori sono pronti ad affrontare le prime sfide della pre-season, che daranno il via allo spettacolo della palla a spicchi americana. In attesa di scendere sul parquet da gioco, i campioni NBA sono stati ...

NBA – LeBron James punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “deluso per l’eliminazione Mondiale. Mi piacerebbe esserci” : LeBron James apre le porte ad una sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il ‘Re’ deluso dalla prestazione al Mondiale del Team USA, vuole tornare a vestire la maglia statunitense In attesa che inizi la nuova stagione NBA, LeBron James si è espresso sull’ultimo evento di basket al quale i suoi ‘colleghi’ hanno preso parte: i Mondiali in Cina. Il Team USA, orfano di diversi top player, fra i quali lo stesso ...

NBA – Nicolò Melli entusiasta : “i Pelicans mi hanno convinto. Zion Williamson? Impressionante! Mi dispiace però che…” : Nicolò Melli svela cosa l’abbia convinto dei Pelicans dopo tanti rifiuti a trasferirsi in NBA. Il lungo italiano si sofferma anche sulle qualità di Zion Williamson e l’hype che lo circonda Nicolò Melli si è finalmente deciso: dopo tanti rifiuti in passato, quest’anno ha fatto il salto in NBA. Il lungo azzurro si è convinto ad accettare l’offerta dei Pelicans, squadra in pieno rebuilding ma che riparte da un ...

NBA – La G-League sperimenta l’introduzione di un singolo tiro libero : avrà un valore da 1 - 2 o 3 punti : La G-League, lega di sviluppo dell’NBA, sta sperimentando una nuova formula per i tiri liberi: si studia l’introduzione di un solo tiro dalla lunetta dal punteggio variabile L’NBA sta sperimentando l’introduzione di nuove regole per il futuro. La G-League, lega di sviluppo della NBA, a partire dalla stagione che sta per iniziare, sperimenterà una nuova formula per i tiri liberi: i giocatori effettueranno un solo tiro dalla lunetta, dal ...

NBA – Accordo con Infront per la vendita dei diritti di sponsorizzazione in Italia : La National Basket Association e Infront Italy hanno trovato l’Accordo per una partnership inerente alla vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia La National Basketball Association (NBA) e Infront Italy (Infront) hanno annunciato oggi una partnership che vedrà Infront rappresentare l’NBA nella vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia. Questo è il primo Accordo che l’NBA sigla con un’agenzia ...

NBA 2K20 debutta in prima posizione nella classifica software italiana : NBA 2K20 di 2K Sports debutta in prima posizione nella classifica software italiana. Il gioco sportivo guarda tutti dall'alto nonostante la polemica per la pesante presenza di microtransazioni e gioco d'azzardo.Il podio di questa settimana viene chiuso dall'intramontabile GTA 5 in seconda posizione e Spyro Reignited Trilogy che, dal cinquantottesimo posto, risale in terza posizione.Catherine: Full Body, invece, ha debuttato al nono posto, mentre ...

NBA - Zion Williamson-mania : "Il nuovo Lebron James" - un contratto mai visto : Zion Williamson è il nuovo fenomeno della Nba senza ancora aver mai disputato una partita (scelto, senza alcuna sorpresa, come prima scelta assoluta dai New Orleans Pelicans). Il paragone con Lebron James è quasi scontato: a 19 anni il nuovo campione, corteggiato dopo una sola grandissima stagione a

NBA – Zion Williamson sgancia la bomba : “Pelicans da titolo! Non sento la pressione - saremo realtà e non sorpresa” : Zion Williamson carica l’ambiente Pelicans in vista della prossima stagione: secondo la prima scelta al Draft 2019 New Orleans può puntare al titolo Il countdown verso la nuova stagione NBA scorre veloce e cresce sempre più l’attesa per vedere l’esordio ufficiale nella lega di Zion Williamson, il talento che ha impressionato con la maglia di Duke e che ha le carte in regola per confermarsi in NBA. Credits: Instagram ...

NBA 2K20 ottiene il secondo posto come gioco con più votazioni negative su Steam : Dopo la sua prima settimana di uscita in tutto il mondo, NBA 2K20 ha già guadagnato l'onore (purtroppo) di essere il secondo gioco con il punteggio peggiore su Steam. Tuttavia questa "medaglia d'argento" non sorprende visto che i giocatori hanno inondato la pagina del gioco su Steam ad inizio settimana, con recensioni negative a causa della presenza massiccia di microtransazioni e gioco d'azzardo.secondo il sito Steam 250 gestito da alcuni ...

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

NBA 2K20 bombardato da recensioni negative su Steam per la presenza di microtransazioni e gioco d'azzardo : Nonostante le rassicurazioni di sviluppatori e publisher, sembra proprio che NBA 2K20 sia pieno zeppo di microtransazioni, contenendo inoltre anche meccaniche che sarebbero legate al gioco d'azzardo. Recentemente il gioco ha ricevuto una marea di recensioni negative su Steam (se ne contano più di 1300), diventando in breve tempo il gioco con più voti negativi sulla piattaforma.Alcune di queste recensioni provengono da giocatori che hanno provato ...

NBA – Dwyane Wade dà la sua benedizione : “LeBron e Davis fortissimi. AD può diventare il migliore al mondo” : Dwyane Wade dà la sua benedizione alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers: secondo ‘Flash’, LeBron James ed Anthony Davis faranno faville “Non c’è bisogno che LeBron e Anthony Davis diventino i nuovi Wade e James: sono già abbastanza bravi così”. Con queste parole Dwyane Wade dà la sua ‘benedizione’ alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers formata dal miglior amico LeBron James, e dalla sua nuova spalla, ruolo che è ...

Mondiali Basket 2019 – Le stelle ‘snobbano’ il Team USA - ma quanta NBA in Cina : 56 giocatori distribuiti in 17 nazionali : Nonostante la grande rinuncia di diverse stelle del Team USA, i Mondiali di Basket 2019 saranno comunque nel segno dell’NBA: 56 giocatori divisi in 17 nazionali, 2 dei quali proveranno a far sognare l’Italia Nelle ultime settimane, quelle che concluderanno il cammino di avviCinamento ai Mondiali di Basket 2019, le nazionali partecipanti hanno studiato a tavolino ogni componente dei rispettivi roster, al fine di operare gli ...

NBA – RJ Barrett ha deciso : firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con Puma : RJ Barrett ha deciso di accordarsi con Puma: il rookie dei New York Knicks è il 15° giocatore a legarsi al brand d’abbigliamento sportivo tedesco Nike, Jordan e Adidas lottano per il monopolio delle griffe sportive dei giocatori NBA, firmando complessivamente l’85% dei giocatori presenti nel massimo campionato di basket americano. Puma però sembra voler aumentare il proprio appeal. Il brand d’abbigliamento tedesco ha ...