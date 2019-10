Gloria Guida parla della trasmissione Le Ragazze | “È il mio gioiello”

Le Ragazze - Gloria Guida confessa il suo dispiacere : “Ho un rimpianto” : Gloria Guida torna con Le Ragazze su Rai3 e svela il suo più grande dispiacere: “Mio marito dimenticato dalla TV” Andrà in onda oggi, sabato 5 ottobre 2019, in prima serata su Rai3 la prima puntata della nuova edizione de Le Ragazze, il programma condotto da Gloria Guida la quale, raccontandosi a 360 gradi sulle pagine del numero del settimanale DiPiùTV uscito in edicola qualche giorno fa, ha parlato del suo ritorno al sabato sera ma ...

Le Ragazze - Gloria Guida a Blogo : "Non mi tiro indietro davanti ad una quarta edizione - questo programma è il mio gioiello!" (Video) : (Video in Upload)Questa sera, sabato 5 ottobre 2019, Gloria Guida debutterà con la terza edizione de Le Ragazze, il programma di Rai 3 che, per quanto riguarda questa nuova edizione, andrà in onda in prima serata, ogni sabato.Le Ragazze, anche in questa terza edizione, proporrà racconti di donne, sconosciute o note, "di generazioni diverse che mettono a nudo la loro vita con passione, amore e coraggio".prosegui la letturaLe Ragazze, Gloria Guida ...

Gloria Guida/ 'Johnny Dorelli? Nessun riconoscimento - dispiaciuta" appello ad Amadeus : Gloria Guida oggi ospite a La Vita in Diretta: le sue parole sulla figlia Guendalina e l'appello al marito Johnny Dorelli 'Portami in vacanza!'.

Le Ragazze di Gloria Guida tornano in prima serata su Rai 3 : Gloria Guida - Le Ragazze Il sabato sera di Rai 3 si tinge di rosa. Da domani – 5 ottobre 2019 – in prima serata torna Le Ragazze, il programma nato per raccontare, attraverso gli occhi delle donne, periodi storici ed eventi cruciali del nostro paese. A Guidare il racconto ci sarà nuovamente Gloria Guida, pronta ad accompagnare per la seconda volta i telespettatori in un viaggio nella memoria e nella storia sociale italiana. Ogni ...

Le Ragazze - la nuova stagione dal 5 ottobre su Rai 3 : conduce Gloria Guida : Da sabato 5 ottobre "Le Ragazze" del secolo scorso tornano ad essere presentate da Gloria Guida su Rai 3. Palinsesto alla mano, la trasmissione avrà inizio a partire dalle 21:40 circa, subito dopo la conclusione della prima puntata della nuova edizione de Le Parole della Settimana. La trasmissione torna nella programmazione del terzo canale Rai dopo l'ottimo successo delle precedenti due edizioni. Non considerando i precedenti format "Le Ragazze ...

Johnny Dorelli/ Da Gloria Guida a Catherine Spaak e...Raffaella Carrà! - Techetechetè - : A Johnny Dorelli è dedicata la puntata di stasera di Techetechete'. Artista a 360° ha saputo imporsi come cantante, attore e conduttore tv