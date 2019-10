Fabrizio Salini | ad Rai | Abbiamo ceduto una piccola fetta di share Fiorello farà

Rai - incontro tra Nicola Zingaretti e Fabrizio Salini : rivoluzionati i direttori dei tg? : Con il nuovo governo in carica cambiano anche gli assetti e i rapporti con la Rai, costola del potere politico. Pare che - riporta Repubblica - Nicola Zingaretti del Pd abbia incontrato in un clima molto amichevole il dg Rai Fabrizio Salini. Per il momento i direttore dei telegiornali non verranno t

Fabrizio Salini al Wired Next Fest : “Servizio pubblico in Rai è raccontare la complessità del presente” : (foto: Frank Russo) È dal 1997 che Fabrizio Salini lavora a vari livelli nella televisione italiana: si è occupato di realtà molte diverse fra loro, come Telemontecarlo, Fox Kids, Multithematiques, Sky Cinema, Fox Italia, Discovery e La7. Dopo una parentesi nella società di produzione tv Stand by Me, nel luglio 2018 è stato nominato amministratore delegato della Rai, arrivando dunque all’apice di una parabola che l’ha visto ...