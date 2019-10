ANTONIO LOGLI | LETTERA DAL CARCERE ' Profonda rabbia Voglio bene a Roberta Ragusa '

Omicidio Ragusa - ANTONIO LOGLI patteggia un anno per falso : patenti senza visita medica : Logli ha patteggiato un anno per il reato di 'falso idoelogico' commesso come responsabile dell'Autoscuola Futura, la scuola guida un tempo gestita dalla moglie Roberta Ragusa. Logli è accusato avrebbe rilasciato nuove patenti senza visita medica. Accusato dello stesso reato anche il padre Valdemaro, che si difenderà nel processo con rito ordinario. Dal 10 luglio Logli è in carcere per l'Omicidio di Roberta Ragusa.Continua a leggere

Roberta Ragusa - ANTONIO LOGLI deve pagare : ha un debito di 156 mila euro : Mentre i parenti di Roberta Ragusa, le parti lese al processo per l'omicidio della mamma di San Giuliano, rinunciano al risarcimento, Antonio Logli ha un debito di 156mila euro con i legali e ha deciso di dare in garanzia un fondo e un’abitazione. È l'ultimo capitolo, quello economico, del delitto di Gello. Negli anni in cui è stato assistito dagli avvocati per il processo che lo ha condannato oggi, con sentenza definitiva, a 20 anni di carcere ...

ANTONIO LOGLI condannato a 20 anni! Il duro commento di Sara Calzolaio : “La verità non è italiana e neppure la giustizia”. A parlare è Sara Calzolaio l’attuale compagna di Antonio Logli condannato in Cassazione per l’omicidio e distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. A leggere le sue parole in studio, a “Quarto Grado”, è il conduttore Gianluigi Nuzzi. “Sono distrutta non so come poter andare avanti”, scrive la donna. “Daniele il figlio più grande di Antonio e Roberta – continua Calzolaio – mi ...

ANTONIO LOGLI in lacrime - le prime parole dopo la condanna a 20 anni : Antonio Logli condannato a 20 anni. La Suprema Corte questa sera ha considerato inammissibile il ricorso della difesa dell’imputato e ha reso definitivo il verdetto emesso il 14 maggio 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Una decisione che ha gettato nello sconforto più nero Antonio Logli. “Sono disperato”. avrebbe detto in lacrime Antonio Logli, riferisce il suo legale, Roberto Cavani. Che poi ha aggiunto: “Antonio è comunque una ...