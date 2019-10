Vicenza | picchia la compagna incinta di 7 mesi e le rompe cinque denti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'uomo, di 31 anni, hato ladi 28 anni fino al settimo mese di gravidanza. In un'occasione le avrebbe provocato ferite guarite in due settimane, in un’altra le avrebbe rottoprendendola a pugni. Il 31enne è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate.

