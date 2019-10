Udinese | Tudor in conferenza si sbilancia sulla formazione | “De Paul giocherà”

Udinese-Bologna - le parole degli allenatori : Tudor si complimenta con i suoi - De Leo polemico : “Abbiamo fatto una buona partita in un momento difficile, complimenti ai ragazzi. Questo ci dà più tranquillità per lavorare meglio e migliorare”. Così Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, commenta ai microfoni di RadioRai la vittoria contro il Bologna. “Non era facile perchè non raccogliendo tanto si perdono sicurezze. Ma oggi è andata bene e siamo contenti così”, ha aggiunto il tecnico croato. “In ...

Udinese-Bologna - Tudor : “Il calcio non è questione di vita o di morte”. Indicazioni importanti su Lasagna : “Gara decisiva? E’ importante ma il calcio non è questione di vita o di morte“. Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, evita di caricare troppo la sfida di domani contro il Bologna. I friulani, dopo la vittoria all’esordio col Milan, hanno raccolto tre sconfitte e un pari. A preoccupare è il dato in attacco: zero gol segnati nelle ultime tre gare. “In fase difensiva siamo tra il sesto e il settimo posto per ...

Verona-Udinese - le dichiarazioni : Juric recrimina - Tudor soddisfatto - Stepinski fa mea culpa : “Anche oggi abbiamo creato tante occasioni e il pubblico si è divertito. La squadra ha fatto di tutto per vincere, nel primo tempo siamo stati un po’ prudenti mentre nel secondo abbiamo alzato il ritmo e stradominato”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric, allenatore del Verona, commenta lo 0-0 in casa contro l’Udinese ai microfoni di Sky. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione ma stiamo raccogliendo troppo ...

Udinese in cerca di riscatto - domani si va a Verona : le parole di Tudor in conferenza : Tempo di rialzare la testa per l’Udinese dopo la sconfitta interna contro il Brescia, seguita a quelle con Inter e Parma (sempre in casa). Sembra un lontano ricordo la vittoria all’esordio contro il Milan, eppure è passato soltanto un mese. Nel frattempo per i friulani è già tempo di campionato, domani c’è l’anticipo della quinta giornata a Verona contro il Bentegodi. Altro scontro diretto per i bianconeri, queste ...

Udinese - indicazioni di Tudor su uomini e modulo : “De Paul? Squalifica eccessiva - è stato provocato” : “L’importante è che la squadra stia bene. Quanto visto in allenamento questa settimana mi dà fiducia. Siamo una squadra di qualità”. Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista del match di domani della Dacia Arena contro il Brescia. “Al netto degli episodi, le doti dei singoli alla fine ripagano. La mentalità di gruppo si acquisisce durante la settimana. Se il ...

Inter-Udinese - Tudor : “L’espulsione? De Paul ci è rimasto male” : “La squadra ha dato tutto fino all’espulsione che ha deciso la partita. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare. C’è delusione ma ho fiducia per il futuro e per le prossime tre partite”. Sono le parole del tecnico dell’Udinese Igor Tudor ai microfoni di Dazn al termine della gara persa a Milano. “L’espulsione? Rodrigo ci è rimasto molto male, ho ...

Inter-Udinese - Tudor : “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo” : “L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è ...

Udinese-Parma - tutto l’entusiasmo di D’Aversa : Tudor recrimina : “Il Parma ha fatto tre tiri e tre gol con Gervinho che ha vinto la partita da solo. Si tratta di una sconfitta brutta, ma deve essere una lezione per il futuro”. Delusione per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor dopo la sconfitta della sua Udinese contro il Parma. “Oggi in attacco abbiamo avuto una giornata storta e la porta sembrava stregata – ha spiegato il tecnico dell’Udinese ai microfoni di ...

Udinese-Parma - le conferenze della vigilia di D’Aversa e Tudor : “L’Udinese viene da un risultato positivo, affronteranno la gara con entusiasmo e consapevolezza, hanno concesso poco al Milan partecipando in dieci uomini alla fase difensiva e compattandosi. Hanno vinto su situazione da calcio d’angolo e noi abbiamo perso su angolo, questo dimostra l’importanza del preparare il particolare: quel che conta e’ l’interpretazione e come si affrontano le singole ...

Udinese-Milan : “De Paul in panchina per il mercato?” Tudor risponde così : “Sono stati tutti i bravi, faccio i complimenti alla mia squadra. Abbiamo dimostrato di avere una mentalita’ importante e questa e’ la chiave”. Sono le dichiarazioni di Igor Tudor nel post partita di Udinese-Milan e dopo il successo per 1-0. “Oggi era importante non concedere gol e i ragazzi ci sono riusciti, sono contento – ha commentato il tecnico dei friulani ai microfoni di Sky – De Paul ...

Udinese-Milan - Tudor : “Lasagna e Nestorovski insieme? Vediamo…” : C’è entusiasmo in casa Udinese per l’esordio ufficiale in campionato. Di fronte subito una grande, il Milan di Giampaolo. Lo stadio friulano è sold out, come comunicato dalla società i cancelli dell’impianto verranno aperti due ore prima dell’inizio, alle ore 16. Alla vigilia della gara ha parlato il tecnico dei bianconeri Igor Tudor, ecco le sue parole. “Si comincia subito con una big e non vediamo l’ora di ...