Switch Pro nel 2021 tra 4K e 60 fps in un interessante rumor che profuma di fake

Nintendo Switch Pro : Specifiche tecniche - prezzo e data di uscita? : Nonostante siano trascorse solo poche settimana dal lancio della Nintendo Switch Lite, già si parla della Nintendo Switch Pro, una versione della console solo casalinga, la quale vanterebbe un hardware tale da permettere l’esecuzione di contenuti con risoluzione 4K. Switch Pro: Una nuova versione solo casalinga per l’ibrida di Nintendo? Mentre Nintendo Switch Lite è rivolta ad un pubblico che gioca solo in ...

Auto Chess arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal prossimo anno : Auto Chess, il nuovo gioco diventato estremamente popolare ed iniziato come mod di Dota 2, arriverà anche su Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal prossimo anno.Questa notizia è stata annunciata da Loring Lee, CEO della compagnia cinese Dragonest, a un incontro tra fan, quindi non è chiaro se sia destinato o meno ai mercati globali, anche se è molto probabile, considerata la popolarità del gioco.Auto Chess: Origin è attualmente ...

I giochi EA in streaming su Switch attraverso Project Atlas? : Electronic Arts ha presentato il suo servizio streaming Project Atlas quasi un anno fa, prima dell'annuncio di Google Stadia, e in questi giorni sta testando la piattaforma in un beta test accessibile agli abbonati EA Origin.I giocatori hanno firmato un accordo di non divulgazione con EA per non parlare del contenuto e della piattaforma, ma uno degli utenti ha fatto trapelare una domanda del questionario interno a GoNintendo. Nel questionario, ...

Anche Nintendo Switch Lite è afflitto dal famoso problema del Joy-Con Drift? : Il fastidioso problema del Joy-Con Drift ormai lo conoscono molti possessori di Nintendo Switch. Tuttavia sembra che si sia ripresentato Anche sulla nuova console portatile, ovvero Nintendo Switch Lite.Un utente di Reddit ha postato un video in cui si vede la telecamera di The Legend of Zelda: Breath of the Wild muoversi lentamente nonostante gli stick analogici non siano in uso. In questo caso è lo stick destro a dare problemi: nel video si ...

Neo Cab - il titolo narrativo che vi mette nei panni di una tassista cyberpunk - arriva il prossimo mese su PC e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Chance Agency sono entusiasti di annunciare il loro gioco narrativo di sopravvivenza Neo Cab che arriverà su PC via Steam (14,99 euro) e Nintendo Switch (19,99 euro) a partire dal 3 ottobre.Neo Cab, vi sfida a rimanere umani in un mondo sopraffatto dall'automazione. Giocherete nei panni di Lina, uno degli ultimi tassisti umani in un mondo guidato dai robot. Il vostro unico amico è scomparso e, ...

Nintendo Switch Lite - prova : Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di provare Switch Lite la prima revisione ufficiale della riuscitissima console ibrida della grande N. Zitta zitta, Nintendo ne ha portata anche un'altra nei negozi: attraverso una revisione dei processi costruttivi dell'hardware originale, le nuove versione di Switch standard, quelle che cominciano con la sigla HAD, possono vantare una durata della batteria maggiore e uno schermo più luminoso. Ne ha parlato ...

Il capolavoro indie To the Moon arriverà all'inizio del prossimo anno su Nintendo Switch : La versione Switch di To the Moon verrà lanciata tramite il Nintendo eShop il 16 gennaio 2020, come annunciato dal publisher X.D. Network e dallo sviluppatore Freebird Games.Mentre To the Moon è stato originariamente sviluppato da Freebird Games in RPG Maker e pubblicato per PC nel novembre 2011, X.D. Network ha ricostruito il gioco in Unity e lo ha lanciato per iOS e Android nel maggio del 2017. La versione di Switch si basa proprio su questa ...

Overwatch è in arrivo su Switch - ma probabilmente senza progresso cross-platform - articolo : Overwatch sta arrivando su Switch! Ci piacerebbe poterlo urlare in modo tale da assicurarci che lo sentiate la prima volta. Ed anche la seconda. Il 15 ottobre (non molto dopo l'aggiornamento di Halloween), Overwatch farà il suo debutto sulla console ibrida Nintendo, aggiungendo una serie di feature basate sui motion control per differenziare il gameplay per gli utenti Switch.Queste sono tutte le informazioni che abbiamo già, ma ho avuto ...

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Tra i numerosi annunci del recente Nintendo Direct c'è stato anche quello relativo a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Il gioco arriverà su Nintendo Switch nel 2020.Originariamente pubblicato su Nintendo Wii nel 2011, Xenoblade Chronicles è stato successivamente lanciato su 3DS. La prossima versione per Nintendo Switch promette una grafica rinnovata e migliorata.Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch fa parte di una numerosa ...

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Deadly Premonition, protagonista al recente Nintendo Direct, sta per ricevere un sequel e arriverà su Switch il prossimo anno.Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, come è noto il sequel, si svolgerà a Boston, nel 2019, e segue le avventure dell'agente dell'FBI Aaliyah Davis mentre indaga su un vecchio caso di serial killer - e inavvertitamente "apre una porta verso l'ignoto".Sembra che Deadly Premonition si destreggerà tra due storie ...

Little Town Hero è il nuovo RPG dei creatori dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch il prossimo mese : Il prossimo gioco di ruolo degli sviluppatori di Pokémon, Game Freak, ha finalmente un nome ufficiale, ed è quello che è stato accennato qualche tempo fa, ovvero Little Town Hero. Anche se non è un grosso cambiamento rispetto al titolo provvisorio "Town", ora conosciamo il vero nome del gioco che arriverà il 16 ottobre su Switch.L'ultimo Nintendo Direct ha rivelato anche un trailer visibile qui sotto:Leggi altro...

Overwatch sbarcherà su Switch il prossimo mese : Grazie ad un leak relativo agli annunci del Nintendo Direct di questa sera abbiamo scoperto che l'hero shooter di Blizzard Overwatch sarà disponibile anche su Nintendo Switch a dal prossimo mese.Già in passato sono emersi in rete alcuni indizi che portavano in questa direzione, ad esempio un mese fa il noto rivenditore Amazon si è lasciato sfuggire informazioni riguardanti una custodia per Switch targata Overwatch, mentre il leak più recente ...

NINTENDO Switch - USCITE DI SETTEMBRE 2019/ Un nuovo Direct la prossima settimana? : NINTENDO SWITCH, USCITE SETTEMBRE 2019: da Final Fantasy VIII Remastered a Spyro, alcuni titoli. Un nuovo Direct? Le novità per appassionati di videogames.

Parte il Volantone GameStop di settembre 2019 : tante offerte su PS4 Pro - Fortnite e Switch : Gamer gioite, è tempo del Volantone GameStop di settembre 2019! A comunicarlo è la stessa celebre catena di rivendita videoludica, che ha avviato una nuova tornata di promozioni dall'animo geek per questi ultimi scampoli di estate. Gli appassionati possono quindi iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi, approfittando di golosi sconti che si concentrano non solo sulle console del momento - in particolare la versione Pro di ...