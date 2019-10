Rissa a Pomeriggio 5 | l’ospite ‘sbrocca’ | Barbara D’Urso furiosa “Ora ci deve chiedere

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Momenti di tensione a5. Al centro della discussione, ancora una volta, Alessandro Cecchi Paone. Il popolare conduttore ha lasciato lo studio dopo una pesante lite. È dovuta intervenireper sedare gli animi e riportare sotto controllo la situazione. A scatenare Alessandro Cecchi Paone è stata una discussione che aveva come oggetto vegani e vegetariani. Tra gli ospiti c’è Daniela Martani, vegana e animalista. Ad un certo punto scoppia un diverbio tra lei e Cecchi Paone. Lui quindi si alza e abbandona il collegamento. Poi però ci ripensa e torna.D’Urso, irritata, gli chiede quindi: “Ci vuoiscusa?”. Ma il giornalista non ci pensa neanche: “Voi mi dovreste chiede scusa per avermi fatto parlare di scienza con la Martani”. Quindi, ancora una volta, lascia la diretta.D’Urso conclude: “Non volevo che ...

AdornatoAntonio : RT @Cascavel47: Roma, maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo: calci, pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomer… - StefanoDRUMSCA : Roma, maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo: calci, pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domeni… - aleLand03 : RT @Cascavel47: Roma, maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo: calci, pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomer… -