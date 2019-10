M5s | gli auguri di Grillo per i 10 anni | ‘alleanza con Pd step evolutivo’ 3

M5s : gli auguri di Grillo per i 10 anni - ‘alleanza con Pd step evolutivo’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – ‘Se io fossi il Movimento oggi sarebbe il mio compleanno”¦ ok, passi”¦ mi chiedono di fare il discorso: ma cosa direbbi? (così con i verbi siamo a posto)”. Così esordisce Beppe Grillo sul suo blog, celebrando i 10 anni del M5S, che cadono oggi, nel giorno di San Francesco. Un lungo post in cui il fondatore e garante del M5S fa il punto anche sull’alleanza col Pd. ‘In ...

Italia Viva al 4 - 3% - PD - Lega e M5s in calo. Cosa dicono gli ultimi sondaggi : La marcia della politica Italiana verso il “nuovo, strano bipolarismo” (come lo abbiamo definito la scorsa settimana) continua. La Supermedia dei sondaggi conferma che il quadro politico è in evoluzione, con l'ingresso di Italia Viva – il nuovo soggetto frutto della scissione di Matteo Renzi dal Partito Democratico – ma non solo. In atto vi sono tendenze che, per essere intepretate al meglio, vanno guardate in un'ottica di medio termine. ...

Sicilia : tagli vitalizi Ars - M5s 'siamo al gioco dell'oca' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Ancora una seduta a vuoto della commissione Ars impegnata sul taglio dei vitalizi agli ex deputati regionali. "Sembra un eterno gioco dell’oca - afferma la deputata del M5S e componente della Commissione Jose Marano - Ieri in Commissione nessun passo avanti, anzi, siamo

Avv. Dino Bacchetti : In IV Municipio - ormai guerra aperta tra Consiglio M5s e il loro Presidente : Roma – Nel pomeriggio dopo il KO tecnico decretato questa mattina dalla maggioranza 5 stelle contro la Presidente Roberta Della Casa sulla vicende della delibera casale Alba1, è suonato il gong che ha chiuso l’incontro con l’approvazione all’unamintà, con voto contrario della Presidente, dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri del moviemnto 5 stelle. Si è prevista così la destinazione a verde pubblico con l’installazione di ...

Puglia - dopo 10 anni c'è la legge per lo psicologo nelle scuole. M5s : "Ora subito il regolamento" : La proposta presentata dal pentastellato Gianluca Bozzetti è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale. "E' l'applicazione di una norma approvata nel 2009"

Calabria - l’ipotesi patto civico agita il M5s. I parlamentari propongono due candidati - gli attivisti : “Inaccettabile - decide la base” : Se il Partito democratico calabrese è impantanato in una faida tra il governatore Mario Oliverio (che si vuole ricandidare) e i suoi “seguaci” da una parte e il commissario Stefano Graziano (che chiede il rinnovamento) e i big regionali eletti dall’altra, a queste latitudini anche il Movimento 5 stelle sembra bloccato in una palude tra input romani che non vengono percepiti dalla base, parlamentari che vogliono candidarsi a presidenti della ...

Taglio parlamentari in Aula - Pd chiede vertice su riforme. M5s - noi leali : Per la seconda volta nel giro di una settimana (dopo l'ok in capigruppo alla calendarizzazione per l'Aula) il Pd, assieme a Leu e renziani, mantiene la parola data e vota al fianco dei 5 stelle il via libera in commissione Affari costituzionale al Taglio dei parlamentari, affidando al presidente Giuseppe Brescia il ruolo di relatore (assenti Lega e FdI, mentre FI e +Europa votano contro). Lunedi' la riforma-bandiera del Movimento sara' all'esame ...

Matteo Renzi - l'intervista a Il Foglio svela la sua vera strategia : scardinare l'asse M5s-Pd : Lunedì 30 settembre, su Il Foglio, l'intervista-manifesto di Matteo Renzi. Un lunghissimo colloquio in cui il leader di Italia Viva spiega la sua strategia dopo l'addio al Pd. Quattro paginoni in cui, di fatto prende sempre più le distanze dal Pd e apre sempre più a Luigi Di Maio, con il quale non h

Friuli - insulti social del consigliere a Greta Thunberg : “Adesso scopro la m…”. Pd e M5s : “Si dimetta - inqualificabile” : “Tra poco scoprirò anch’io la m****a… E allora ciao a tutti!”. La frase accompagna il volto di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese. È il meme condiviso dal consigliere comunale di Turriaco (provincia di Gorizia) Marco Tricarico, eletto con la Lega, a poche ore dalla manifestazione dei Fridays for Future che ha visto riempire le piazze di tutto il mondo. Insieme al post, l’invito del consigliere, in dialetto: “E vedi de ...

Ci sono spiragli sullo ius culturae tra Pd e M5s : Una legge sullo ius soli difficilmente potrebbe vedere la luce in Parlamento. Troppe le diverse sensibilità sia tra gli schieramenti che all'interno delle stesse forze di maggioranza. Un intervento a favore dello ius culturae, invece, potrebbe raccogliere consensi, anche se i tempi non saranno brevi. Ma spiragli si sono aperti nel Pd, nei 5 stelle e tra i renziani. Purché, viene sottolineato, si "proceda con calma e equilibrio, nessuna corsa a ...

Conte assicura sull'Iva. Il M5s vuole un software contro gli evasori fiscali : Ad ora di pranzo il premier Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti di palazzo Chigi per sgombrare il campo da quello che definisce "un equivoco". Ovvero che il governo punterebbe ad aumentare le tasse. Un messaggio che il presidente del Consiglio vuole smentire a tutti i costi. Una tesi che Conte anche ieri nel vertice di palazzo Chigi ha ribadito ai presenti alla riunione (c'erano oltre il ministro Gualtieri, il capo politico M5s Di ...

Ius Culturae - Orfini : “Basta rinvii o vincerà Salvini. Per M5s no priorità? Per noi non lo è taglio parlamentari - ma lo votiamo”. E punge Renzi : Per Luigi Di Maio “non è una priorità“, per Matteo Renzi “non deve diventare un tormentone”. E anche in casa Pd c’è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c’è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente ...

Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato - battaglia per far trasferire il M5s verso sinistra e avvicinarsi ai banchi di Forza Italia : In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzi vuole tradurre l’avvicinamento a Forza Italia e l’allontanamento dal partito che ...

Manovra - Pd e M5s pensano a un taglio alle detrazioni sulle spese mediche : la tassa sui malati : La coperta è corta. E rischia di saltare il fantomatico taglio, da 5 miliardi, del cuneo fiscale. Però il governo dovrebbe riuscire a racimolare oltre 1 miliardo per il rinnovo contrattuale degli statali. Nelle ore convulse che precedono la presentazione ufficiale della Nota di aggiornamento del Doc