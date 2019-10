Le Iene | i bronzi di Riace forse erano tre | c' erano anche anche elmi | scudi e lance

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il 21 e 22 agosto del 1972 è una data passata alla storia, furono ritrovate le più belle statue di bronzo dell’età classica. Il rinvenimento avvenne in Calabria, aed oggi le statue si trovano nel museo nazionale di Reggio Calabria e ricevono ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, provenienti da tutto il mondo per apprezzare questi due splendidi esemplari della scuola greca. Le statue furono ritrovate dal giovane Stefano Mariottini, sommozzatore romano.due,. Non è un refuso quello che leggete. In un servizio de Lea cura di Antonino Monteleone si afferma che nei giorni di agosto fu messa in campo una vera e propria sceneggiata. Istati trovati poco prima, ma nondue, ma "un gruppo di statue" cone concosì come riportava il verbale del ritrovamento redatto in quei giorni. Secondo quanto sta trapelando,da ...

