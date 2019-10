La sindrome del governo Prodi allarma il Pd Franceschini | troppi veti

Il 13 ottobre giornata nazionale delle persone con sindrome di Down : CoorDown in 200 piazze con i suoi volontari con la campagna “Non lasciate indietro nessuno” L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno ...

Sei troppo disponibile e premurosa? Forse soffri della sindrome di Wendy : Vi ricordate Wendy e Peter Pan? L’eterno bambino che non ne vuole sapere di crescere e la ragazzina con uno spiccato senso di responsabilità, che si prende cura di tutti, anche di Peter Pan stesso. Bene, se la sindrome di Peter Pan è nota a tutti, Forse lo è meno quella di Wendy e magari potreste soffrirne anche voi. La sindrome di Wendy è tipica di quelle donne che incentrano la loro vita sulla cura e protezione altrui, perlopiù nei ...

Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down : “Non lasciate indietro nessuno” : L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno portato molte persone con sindrome di Down a raggiungere traguardi importanti. L’obiettivo oggi è far sì ...

Paura del pene rubato o scomparso - cos’è la sindrome di Koro : Che la dimensione del pene sia un’ossessione maschile che si perde nella notte dei tempi è cosa nota a tutti, ma che questa ossessione possa portare alcune persone a temere che esso si restringa fino a scomparire nell’addome lascia abbastanza esterrefatti. Potrebbe, quindi, sembrare una cosa su cui sorridere, ma invece, a coloro cui succede da sorridere non viene proprio. Per due precisi motivi: nella sindrome di Koro, o anche sindrome di ...

La “sindrome del Pierrot” si sta diffondendo anche in ambito musicale - soprattutto nei talent show : Non c’è un carnevale, un circo o una galleria delle maschere che non comprenda il personaggio di Pierrot. Subito riconoscibile per la casacca bianca, il cappello morbido nero, le calze bianche e i bottoni neri, Pierrot è soprattutto famoso per la lacrima dipinta sulla guancia, segno indelebile del suo animo malinconico e dei suoi amori impossibili e incomprensibili, quello per Colombina e quello per la luna. Tutti abbiamo, chi più chi meno, una ...

“sindrome da sesso debole”? Le vere differenze tra il cuore delle donne e quello degli uomini : “Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore” Le parole di Tahereh Mafi si librano nel panorama della letteratura contemporanea e incantano di verità, facendo capire davvero quanto un essere umano è legato al suo cuore. Anche se, naturalmente, ci sono differenze legate al cuore di una donna e quello di un uomo e non riguardano di certo tutti i preconcetti stereotipati ...

La chiamano sindrome del tramonto ed è un disturbo senile : Può colpire tutti, ma gli anziani ne subiscono maggiormente gli effetti. Scopriamo in che maniera agisce sul corpo e sulla psiche la sindrome del tramonto. Con l’età avanzata, è inevitabile modificare le abitudini quotidiane: i pasti, le ore di sonno, la pulizia e tutto ciò che riguarda la sfera giornaliera, domestica e non. Il corpo cambia e inevitabilmente lo fanno anche le azioni. Ci sono però degli effetti incontrollati, tra questi quelli ...

sindrome di Tako-Tsubo : il “crepacuore” delle donne : Avete presente la forma di una cesta in cui i pescatori giapponesi raccolgono i polpi? Probabilmente no. Ebbene, immaginate un “palloncino” e sappiate che è proprio quella la trasformazione anatomica che subisce il cuore quando viene colpito dalla Sindrome di Tako-Tsubo, descritta per la prima volta alla fine del secolo scorso, che oggi potremmo definire malattia cardiaca da “crepacuore”. Un’altra cosa che forse non ...

sindrome coronarica cronica : Rivaroxaban associato ad ASA raccomandato nei pazienti ad alto rischio di infarto del miocardio - ictus e morte : La European Society of Cardiology (ESC) ha pubblicato nuove Linee Guida di pratica clinica sulla gestione del diabete e delle “sindromi coronariche croniche (CCS)” che sostituiscono le raccomandazioni del 2013 per la gestione della coronaropatia stabile (CAD). Le Linee Guida raccomandano una terapia composta da Rivaroxaban a dosaggio vascolare (2,5 mg/BID) associato ad ASA a basso dosaggio (100 mg/OD) per il trattamento di pazienti affetti da ...

Kate Grant risponde sicura: «La bellezza è differenza: di forme, altezze, colori, abilità e disabilità». La modella con Sindrome di Down più famosa del mondo è esperta di entrambi i concetti: la bellezza e la differenza. Quando è nata, in Irlanda 20 anni fa, è nata «differente»: «Ero minuscola. I ...

Grano - riso o fagioli innalzano la quantità di gas nella sindrome del colon irritabile : Dal 25 al 64% dei pazienti con sindrome del colon irritabile (IBS) riporta sintomi gastrointestinali, come gas e dolore addominale dopo ingestione di grassi, ma soprattutto di carboidrati. I ricercatori della divisione di gastroenterologia del King Chulalongkorn Memorial Hospital di Bangkok, Tailandia, hanno valutato l’effetto delle maggiori sorgenti di carboidrati, Grano, riso e fagioli, in soggetti con sindrome del colon irritabile....Continua ...

Greta parla della sindrome di Asperger : «Essere diversa è il mio superpotere» : L’attivista su Twitter si apre: «Quando gli haters se la prendono per il tuo aspetto e la tua differenza, significa che non sanno dove andare. E tu sai che stai vincendo»

‘sindrome del Lupo Mannaro’ : ritirato farmaco per curare il reflusso - conteneva sostanze contro ipertensione e alopecia : E’ allarme in Spagna dopo i 17 casi, quasi da film fantascientifico, di persone che hanno subito una velocissima crescita di peli su tutto il corpo, arrivando ad apparire quasi simili ad animali, tanto da essere paragonati ai mitologici Lupi Mannari. Nello specifico si tratta di 17 bambini che hanno subito una crescita anomala dei capelli e dei peli, la cosiddetta sindrome del ‘Lupo mannaro’, dopo aver assunto un farmaco utile ...

Bimbi assumono farmaco contaminato e sviluppano la “sindrome del lupo mannaro” : Contraggono la cosiddetta “sindrome del lupo mannaro” dopo aver assunto medicine contaminate in Spagna. Sedici bambini hanno assunto omeprazolo, un principio attivo usato per curare il reflusso acido e l’indigestione, ma delle pasticche erano state contaminate così da far contrarre ai piccoli l’ipertricosi, una malattia che porta a una crescita smisurata dei peli in tutto il corpo. La partita di medicinali sarebbe stata ...