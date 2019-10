Individuata una gravissima falla di sicurezza su Android | ma la patch è in arrivo

Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie : Individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

Infarto e ictus hanno un nuovo nemico : Individuata una ‘porta molecolare’ che porterà a nuovi farmaci : L’Infarto e l‘ictus hanno un nuovo, efficace nemico. Un team di ricercatori di Padova ha individuato una “porta molecolare” in grado di diminuire i danni al cuore, aprendo così la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature” con il titolo Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria, è stato coordinato dal ...

Infarto e ictus hanno un nuovo nemico : Individuata una ‘porta molecolare’ in grado di portare a nuovi farmaci : L’Infarto e l‘ictus hanno un nuovo, efficace nemico. Un team di ricercatori di Padova ha individuato una “porta molecolare” in grado di diminuire i danni al cuore, aprendo così la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature” con il titolo Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria, è stato coordinato dal ...