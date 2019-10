Gazzetta | chiesta condanna a 4 anni e mezzo per Massimo Cellino

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto ieri laa 4di carcere per, ex presidente del Cagliari e, oggi, patron del Brescia. Lo scrive ladello Sport.è sotto processo per peculato e falso nella vicenda della costruzione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant’Elena. I pm hanno chiestoanche per gli altri sette imputati, tra cui l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini (5) e l’allora assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu (4e 3 mesi). La prossima udienza ci sarà il 2 dicembre. Così ha commentato, dalla sede del Brescia: “L’ho detto ai miei legali, voglio difendermi in aula e rinuncio anche all’imminente prescrizione perché non voglio uscire alla chetichella da questa brutta storia. Ci tengo che ai miei figli non restino dubbi sulla mia condotta. Vi sembra credibile che io abbia architettato un ...

