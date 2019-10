Dieci anni di m5s

Paolo Becchi contro il M5s : "Oggi i grillini compiono Dieci anni - ecco cosa sono diventati" : dieci anni fa nasceva ufficialmente il M5s. Lo ricorda Paolo Becchi su Twitter, lo stesso Becchi che un tempo era molto vicino ai grillini. A quelli delle origini. E nel ricordare il compleanno, il filosofo mette in luce la differenza tra il M5s di allora e quello di oggi, quello del capo politico L

Mika : “La vita è una mer** - in questi Dieci anni sono stato felice e triste. Ho fatto pace con mio padre - me stesso e la musica” : “My Name Is Michael Holbrook”. Mika ci mette la faccia, il proprio nome e cognome e a dodici anni di distanza dal tormentone “Grace Kelly”, che lo ha lanciato nel firmamento della musica mondiale, mette a segno il suo album più bello e allo stesso tempo doloroso. Spogliato dai fronzoli electro-pop, “My Name Is Michael Holbrook” – nato dopo due anni di scrittura tra Miami, Londra e in un paesino della Toscana – restituisce un ...

Milan - crisi di risultati ma non di spese : 5° posto in Europa nel saldo di mercato degli ultimi Dieci anni : Il Milan è in piena crisi di gioco e risultati. I rossoneri non hanno assimilato le idee e i concetti di Marco Giampaolo e hanno ottenuto 4 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato. Una crisi che, però, non si riflette nelle spese. Stando ai dati del Cies, l’osservatorio calcistico, il Milan è la quinta squadra europea per spese nei trasferimenti di calciatori dell’ultimo decennio, considerando il saldo cessioni-acquisti. saldo ...

Usa - l’indice manifatturiero crolla ai minimi da Dieci anni : L'indice Ism di settembre ha riportato la peggiore contrazione dalla fine della Grande recessione. Segno che di un ralletamento in corso della crescita economica. E della guerra commerciale con la Cina che presenta il conto alle aziende americane

Studenti con la valigia - in Dieci anni sono triplicati : E chi durante la scuola fa un'esperienza all'estero si laurea prima e lavora di più. La fotografia del rapporto Intercultura sugli scambi internazionali al quarto anno delle superiori

Il Volo festeggia Dieci anni di carriera su Canale 5 : Il Volo Era il 2009 quando Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – dal palco di Ti lascio una Canzone – hanno spiccato Il Volo. Ed è proprio in televisione, dove tutto è partito, che i tre tenori tornano per festeggiare dieci anni di carriera, di riconoscimenti oltreoceano senza precedenti per i giovani cantanti di oggi e una capacità unica di mischiare lirica e pop, tradizione e modernità. I tre tenori, attraverso i ...

Alluvione Messina - Dieci anni dopo : i lavori di messa in sicurezza del territorio. FOTO : Il 1 ottobre 2009 una colata di fango distrusse Giampilieri e Scaletta Zanclea. Oggi quegli stessi borghi sono stati messi in sicurezza ma si sono svuotati. Tra le opere più importanti realizzate il canale fugatore, in grado di controllare l’acqua a Giampilieri

Messina - Dieci anni fa l’alluvione che provocò 37 vittime. FOTO : Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre del 2009 un violento nubifragio causò un disastro idrogeologico che colpì in particolare le frazioni di Giampilieri e Scaletta. Frane di fango e detriti, ma anche lo straripamento di diversi corsi d’acqua provocarono decine di morti

Alluvione a Messina - Dieci anni dopo : nessuna giustizia per i 37 morti : 37 morti e nessun colpevole. Due corpi mai ritrovati. Paesi e borghi distrutti dall’Alluvione che hanno cambiato volto in nome della sicurezza. Era il 1 ottobre del 2009 quando una colata di fango venne giù dalla montagna trascinando via intere abitazioni (FOTO). Giampilieri, Scaletta Zanclea, Itala, Briga, Molino, Altolia. Un territorio ferito per sempre da quel violento nubifragio che riversò, in poche ore, 350 millimetri di acqua. dieci anni ...

Dieci anni del Fatto - gli auguri della Fondazione Montanelli : “Vi inoltriamo questo cartoncino scritto a mano” (e firmato Indro) : La Fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio riceve e vi inoltra volentieri questo cartoncino scritto a mano. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Veloci e piccoli come ...

Daspo lungo Dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi

Emma Marrone - Dieci anni fa l’esordio ad “Amici” : i fan festeggiano ed è boom di messaggi : dieci anni fa Emma Marrone arrivava ad Amici, il talent che le avrebbe cambiato la vita. E i fan non lo hanno dimenticato dal momento che da mezzanotte l’hastag #dieciannidiEmma spopola su Twitter. Così i fan provano a incoraggiare la loro beniamina dopo la notizia della sua pausa dalla musica per problemi di salute. In molti si chiedono, inoltre, quando potranno avere nuove notizie. Cresce l’apprensione per le sue condizioni ed è ...