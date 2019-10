Conte | “Per Letta non devo stare sereno su Renzi? Non lo sono mai Scorretto chi si

Salvini : “Per un anno ho detto a Di Maio che Toninelli ‘l’è minga bon'”. Poi l’ironia su Conte : “Da burattino è diventato De Gasperi” : “Per un anno ho detto a Di Maio che Toninelli ‘l’è minga bon’. Lui mi ha sempre risposto ‘no, è un genio’. E cosa succede col nuovo governo? Toninelli viene subito trombato. Da genio a trombato”. A dirlo, sul palco di Viadana, in provincia di Mantova, il leader della Lega, Matteo Salvini. “Conte? Per il Pd era un burattino. Ora è un grande statista, è diventato De Gasperi”. L'articolo ...

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Pd - Zanda : “Indebolirà governo? Certo non lo rafforza”. E il renziano Marattin : “Perplessità di Conte? Non comprendo le accuse” : “Se la scissione di Renzi indebolirà il governo Conte 2? Di Certo non lo rafforza, vedremo se sarà un’azione ostile…”. Così il tesoriere del Pd Luigi Zanda dopo l’annuncio dell’uscita dai dem dell’ex segretario e attuale senatore. Con lui, come annunciato dallo stesso Renzi, ci sarà un drappello di una trentina tra senatori e deputati. Tra questi Luigi Marattin, possibile capogruppo della nuova ...

Scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Governo M5s-Pd - Zingaretti : “Per Di Maio nessun veto. Ma sul Conte bis zero margini” : “Discontinuità“, ripete da un paio di giorni Nicola Zingaretti. Anche sui nomi, a partire dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, per dare anche l’immagine – agli occhi dell’opinione pubblica – oltre che la sostanza di un esecutivo rinnovato. Per Zingaretti sul Conte bis ci sono “zero” margini di trattativa: “Conte non va bene: non si può dire che gli altri, ovvero Salvini, ...

Conte si dimette e attacca : “Questo governo si arresta qui” “per colpa di Salvini” : Matteo Salvini ha fatto cadere il governo “perseguendo interessi personali” e per la sua “mancanza di sensibilità istituzionale e cultura

Il giorno di Conte : alle 15 le dimissioni. Di Maio lo elogia : “Perla rara”. E Salvini riunisce i senatori leghisti : Lettera su Facebook del vicepremier grillino: «Sei un servitore della Nazione che l’Italia non può perdere»

