Condividere i piccoli voli privati personalizzati? In arrivo un’app per farlo

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) FlyFreeAirways è il nome di una start-up che nei giorni scorsi ha lanciato una sua nuova piattaforma (e un’app) per il fly sharing, ossia la condivisione di(sia per turismo che per business). Tale sistema, che potrà essere gestito sia dal Web che attraverso lo smartphone con un’apposita app, è stato presentato a Heroes, festival mediterraneo su innovazione e impresa di Matera e il suo creatore, Francesco D’Alessandro, l’ha definito “una vera e propria piattaforma multicanale per la condivisione tratta per tratta deion demand”. In pratica, FlyFreeAirways metterà a disposizione dei propri utentidedicati agli “imprenditori che necessitano di un servizio puntuale e di alta qualità ma low cost e prenotabile in qualsiasi momento anche comodamente dalla scrivania o dalla poltrona di casa”. Stando ...

