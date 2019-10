Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo,parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze.in? 04 ottobre 2019 15:27.

gossipblogit : Christian Vieri e Costanza Caracciolo: secondo figlio in arrivo? - lazio_magazine : VERISSIMO - Christian Vieri e Costanza Caracciolo: 'Siamo al lavoro per allargare la famiglia' - milanmagazine_ : VERISSIMO - Christian Vieri e Costanza Caracciolo: 'Siamo al lavoro per allargare la famiglia' -