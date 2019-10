Cadono frammenti dal soffitto di San Pietro durante messa del Papa

San Pietro - Cadono frammenti di soffitto mentre il Papa celebra messa : Papa Francesco stava celebrando la messa per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi nella Basilica di San Pietro, quando sono caduti alcuni frammenti dal soffitto. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, non ha avuto conseguenze: nessuno è rimasto ferito. Stando a quanto raccontato dai presenti nella Basilica “si è trattato di pezzi piccolissimi”. Per precauzione, tuttavia, la zona interessata, l’ala alla ...

Frammenti di un Boeing 787 Cadono su tetti e automobili a Fiumicino : Fonte foto: ILFAROONLINE.ITFrammenti di un Boeing 787 cadono su tetti e automobili a Fiumicino 1Sezione: Cronache Tag: aereo atterraggio d'emergenza Claudio Carollo Detriti di 5-10 centimetri si sono staccati da un aereo della Norwegian e hanno colpito case e auto, senza provocare feriti. L'aereo ha effettuato ...

Terrore a Fiumicino - frammenti di un aereo Cadono sulla città : gravi danni - sfiorata la strage [FOTO e DETTAGLI] : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Fortunatamente, e casualmente, non ci sono stati feriti ma alcuni veicoli e tetti di abitazioni adiacenti alla zona dell’Aeroporto sono stati danneggiati nella zona di Isola Sacra. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione ...

Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian Cadono su Fiumicino : danni ma nessun ferito : Il volo era appena decollato da Roma per Los Angeles quando ha avuto un problema al motore ed è tornato indietro per un atterraggio d'emergenza. Non esclusa l'ipotesi di un incidente causato da un uccello di grandi dimensioni finito in uno dei reattori.

