Barca con 4 persone a bordo affonda nelle acque di Crotone | salvati in mare dalla Guardia

Il cardinale ha scelto : crocifisso con legno da Barca per migranti : Giuseppe Aloisi Michael Czerny, che domani diventerà cardinale, ha scelto la materia del suo nuovo crocifisso: legno proveniente da barca per migranti diretti a Lampedusa Monsignor Michael Czerny deve attendere domani per essere creato cardinale dal Papa della Chiesa cattolica, ma è già trapelato un dettaglio riguardante le sue scelte. Ogni porporato, come ogni ecclesiastico, porta al collo un crocifisso. E l'alto ecclesiastico ...

Barça-Inter 2-1. Conte : «L’arbitro non mi è piaciuto - il rispetto dev’essere reciproco» : Barcellona-Inter 2-1. L’Inter in vantaggio in avvio di partita con Lautaro Martinez. I nerazzurri giocano una grande partita, ma nel secondo tempo una doppietta di Suarez ribalta il risultato. A fine partita Antonio Conte è amareggiato: «Meritavamo molto di più, avremmo dovuto capitalizzare le occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona. Nel secondo tempo loro hanno spinto di più, noi siamo calati perché eravamo alla sesta ...

Champions League 2019 - risultati e classifiche mercoledì 2 ottobre : Inter ko - pareggio del Napoli. Vincono Chelsea - Liverpool e Barça : Si è completata la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, questa sera si sono giocate otto partite. Pochi sorrisi per le squadre italiane: l’Inter è passata in vantaggio al Camp Nou con Lautaro Martinez dopo due minuti e ha sognato l’impresa contro il Barcellona ma i blaugrana sono saltati fuori negli ultimi trenta minuti e la doppietta di Suarez ha ribaltato la contesa; il Napoli ha invece ...

Battute? sBarca in seconda serata con Riccardo Rossi : Battute? Dopo il lutto che ha colpito il conduttore designato Alessandro Bardani, che in seguito ha scelto di dimettersi, Battute? è pronto a prendere il via in seconda serata con Riccardo Rossi. Contrariamente a quanto previsto in precedenza, il nuovo programma comico di Rai 2 andrà in onda da oggi alle 23.00 circa e non più dal lunedì al venerdì alle 20. Venti minuti irriverenti per commentare col sorriso gli avvenimenti più salienti dei ...

Barça : Messi accelera il recupero - ma è scontro fra giocatori e società : Il Barcellona non sta attraverso un bel periodo. Alla lunga scia di infortuni si aggiunge anche il problema muscolare che ha coinvolto Lionel Messi, mettendolo a rischio per la prossima partita di Champions League. Tuttavia l'argentino sta lavorando duramente per essere tra i convocati contro l'Inter di Antonio Conte. Nel frattempo sembrano acuirsi i sintomi di una crisi profonda tra la società e i giocatori. A sottolineare la particolare ...

Migranti : Alarm phone - 'perso contatto con la Barca - vite a rischio in mare' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Abbiamo perso contatto con la barca circa 6 ore fa. Le autorità di #Malta si rifiutano di fornire informazioni sull’operazione di soccorso. Le persone a bordo ci hanno detto che ci sono 7 bambini e 2 donne incinte. Lasciarle in mare durante la notte mette le loro vite

Migranti - appello del Papa : «Umanità - non indifferenza» Alarm Phone : Barca con 56 a bordo soccorsa dai libici : Nell’omelia della messa in San Pietro, Francesco chiede ai fedeli di «sentire compassione per la sofferenza degli ultimi, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per manifestare la tenerezza di Dio verso di loro»

SBarcati 80 migranti in poche ore a Lampedusa. Alarm Phone : "Barcone rovesciato soccorso dai libici" : Dopo giorni in mare e la paura di una nuova strage nel Mediterraneo, la barca che si era rovesciata il 28 settembre a largo della Libia, con a bordo 56 persone, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Tripoli. Lo fa sapere Alarm Phone che ha seguito passo passo la tragedia delle persone a bordo, riportando su Twitter le loro disperate richieste di aiuto. “Dopo 80h a mare e omissione di soccorso da parte dell’Europa, ...

Migranti - 180 sBarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Migranti - Barca con 50 a bordo si capovolge al largo della Libia : Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. Nuovi arrivi di un "barchini" a Lampedusa con a bordo un gruppo di tunisini

Migranti - 180 sBarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciatosi al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Barca con 50 migranti a bordo capovolta : Si rischia una nuova strage nel Mediterraneo centrale: una Barca con a bordo cinquanta persone si e' capovolta al largo delle coste libiche. A lanciare l'allarme e' stato l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, l'Unhcr. Su luogo del naufragio e' intervenuta la Guardia costiera libica, che e' ancora impegnata nell'operazione di salvataggio, ma non si hanno notizie sulle persone recuperate. "Un Barca con oltre cinquanta persone a bordo si ...

Lucio Battisti da mezzanotte sBarca online : le canzoni con Mogol su Spotify e altre piattaforme streaming : Le canzoni di Battisti e Mogol tornano a portata di click: l'attesa è finalmente finita. i brani saranno disponibili dalla mezzanotte su Spotify e tutte le piattaforme streaming. Ad...

Migranti : Barca con 50 persone a bordo si capovolge al largo della Libia : L’Sos: «Nessuno interviene». L’Alto commissariato Onu: «I soccorsi sono in arrivo, siamo pronti a dare assistenza»