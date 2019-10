Viva RaiPlay | Fiorello debutta il 4 novembre su Rai1 e dal 13 novembre solo su RaiPlay

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2019)suManca circa un mese al ritorno diin Rai. Lo showman siciliano dadebutterà su, la piattaforma streaming della tv pubblica, con 18 show live, preceduti da cinque access su. Nello specifico dal 4il programma – che si chiamerà– partirà subito dopo il Tg1 delle 20 sulla prima rete e in contemporanea su, per poi proseguire dal 13sulla piattaforma digitale. Ieri, tramite i suoi canali social, ha diffuso un promo dello show, in cui per la prima volta ha mostrato il logo del programma. Nello spot il conduttore prova a spiegare – senza grandi risultati – come vedere. Gioca con le parole e finisce, volutamente e ironicamente, per ingarbugliarsi e non riuscire a dare le ‘giuste istruzioni’. Non è il primo spot con cuiin questi mesi ha ...

