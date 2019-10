Ursula casa e bottega a Bruxelles

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il suo ‘calvinismo’ è evidente a partire dall’abbigliamento: strettamente funzionale, pantaloni in genere neri, giacca, sotto-giacca, nemmeno un gioiello a rovinare tanta essenzialità. Mavon der Leyen è così anche nelle abitudini. Quando prenderà servizio come presidente della Commissione europea alloggerà in un piccolo appartamento che si è fatta attrezzare al 13esimo piano di Palazzo Berlaymont accanto al suo ufficio.Un piccolo spazio di 25 metri quadri, riporta il sito del tedesco Welt, attrezzato con stanza da letto e bagno. Von der Leyen in sostanza non solo lavorerà in Commissione ma ci vivrà pure quando sarà a, ci confermano i suoi., secondo il detto italiano.Un modo per risparmiare sui costi della sicurezza, che sarebbero aumentati nel caso di affitto di un ...

