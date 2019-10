Stefano Macchi su Temptation Island Vip | “Sarei rimasto nel villaggio”

Temptation Island Vip : Stefano Macchi difeso da Maria De Filippi : Maria De Filippi si schiera dalla parte di Stefano di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova registrazione di UeD. E in questa occasione, come riportato dal blog News UeD, in studio c’erano Anna Pettinelli e Stefano Macchi, i quali hanno ovviamente parlato della loro esperienza a Temptation Island Vip. Oltre loro due è stata invitata in studio anche la single Cecilia. Tutti e tre hanno avuto un confronto assolutamente ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Video - il perdono al falò : l'amore trionfa : Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Temptation Island Vip 2019: arriva il falò di confronto che si conclude con un lieto fine per la coppia

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli e Stefano Macchi lasciano insieme il programma dopo il falò di confronto : Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi hanno lasciato insieme il resort di Temptation Island Vip, dopo il falò di confronto definitivo che il pubblico di Canale 5 ha visto durante la quarta puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.Le cose, però, si erano messe male per Stefano perché la conduttrice radiofonica, dopo aver visto altri filmati riguardanti il fidanzato in piacevole compagnia con la single tentatrice Cecilia, ...

Anna Pettinelli perdona Stefano Macchi - ma è caos durante il falò : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli furiosa al falò con Stefano Macchi Anna Pettinelli ha finalmente affrontato il tanto atteso falò di confronto con Stefano Macchi. Il suo compagno, secondo la conduttrice radiofonica, si sarebbe avvicinato fin troppo alla single Cecilia, ma quest’ultimo non ha sospettato che il suo legame con la single potesse infastidire Anna. Per questo motivo non si aspettava che la sua compagna gli chiedesse il ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli è a pezzi : l’ultimo video su Stefano Macchi : Anticipazioni Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi in bilico Siamo sicuri che se domandassimo ad Anna Pettinelli cosa si aspettava qualche tempo fa da Temptation Island Vip 2 non la prenderebbe benissimo perché di sicuro non pensava che Stefano Macchi l’avrebbe fatta penare così tanto; in effetti è proprio quello che sta succedendo: […] L'articolo Temptation Island Vip, Anna Pettinelli è a pezzi: l’ultimo ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Lei : 'Lo sto perdendo!' - Temptation Island Vip - : Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip 2019 in difficoltà: il compagno della speaker è davvero interessato alla single Cecilia?

Anna Pettinelli su Stefano Macchi : “Lo sto perdendo” : Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli su Stefano Macchi: “Lo sto perdendo!” Dopo aver salutato la sua amica Nathaly Caldonazzo, aver consolato Serena Enardu ed aver fatto divertire tutti nel villaggio delle fidanzate, la “mitica” Anna Pettinelli ha vissuto un momento di sconforto durante la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Infatti, guardando alcuni video del suo fidanzato Stefano Macchi e di Cecilia ...

Temptation Island Vip - 2^ puntata : Stefano Macchi si avvicina a Cecilia : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, show condotto da Alessia Marcuzzi. L'appuntamento di questa settimana è stato prettamente incentrato sul doppio falò di confronto richiesto da Damiano Coccia per provare a riconquistare la sua fidanzata, Sharon e sugli alti e bassi vissuti da tutte le altre coppie di questa seconda edizione. L'amore trionfa La puntata ha avuto inizio con il falò di confronto ...

Anna Pettinelli in lacrime per Stefano Macchi : “È un cog…” : Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli piange per il fidanzato Stefano Macchi: “È un cog…” Nella seconda puntata di Temptation Island Vip abbiamo potuto vedere un nuovo lato di Anna Pettinelli. Se, infatti, nella prima puntata era felice nel villaggio delle fidanzate, dava consigli, faceva la leader del gruppo e aveva stretto una bellissima amicizia con Nathaly Caldonazzo, in questa nuova puntata del viaggio nei sentimenti ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi : età - altezza - peso e figli : Anna Pettinelli è una delle voci radiofoniche italiane più amate. Inizia la sua carriera giovanissima, a soli sedici anni. Muove i suoi primi passi nel mondo della radio presso delle produzioni locali ma conta anche numerose apparizioni televisive, sebbene più sporadiche. La sua carriera inizia per caso. Dopo aver chiamato come ascoltatrice, Anna era stata invitata dalla speaker a passare in redazione ma, una volta arrivata negli studi ...

Anna Pettinelli : Stefano Macchi avvistato con una tentatrice : Anna Pettinelli: Stefano Macchi in esterna con una ragazza di Temptation Island Vip Si prospetta una seconda edizione ricca di colpi di scena quella di Temptation Island Vip 2019 che andrà in onda da lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5. Tra le coppie di quest’anno che potrebbe incuriosire di più è quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi. Se la speaker radiofonica occupa gran parte del tempo al villaggio a ...

Temptation Island Vip 2019 - Anna Pettinelli a Stefano Andrea Macchi : "Uomo avvisato mezzo salvato" (video) : Anche Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi hanno registrato un video elencando i (cattivi?!) propositi in vista dell'avventura di 'Temptation Island Vip', il docureality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Sul profilo ufficiale Instagram del programma, la coppia ha spiegato i motivi per cui hanno deciso di prendere parte al viaggio dei sentimenti.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli a Stefano Andrea Macchi: ...

Temptation Island Vip 2019 : Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono sposati - ma... : sposati, anche felicemente, e concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Anna Pettinelli e del compagno Stefano Andrea Macchi, la cui notizia del matrimonio ha suscitato numerose critiche qualche mese fa per via della profonda differenza di età tra i due. Ma se sono convolati a nozze, per quale motivo sono stati selezionati per il cast della trasmissione?Come è ben noto, infatti, al reality show dei sentimenti ...