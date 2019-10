Stefano De Martino e Belen Rodriguez traslocano in un super attico

Belen e Stefano De Martino - trasloco nel quartiere vip : la nuova casa è pazzesca : Non potrebbe essere più felice e appagante il momento che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. L’argentina più famosa d’Italia e il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi sono tornati insieme dopo anni di lontananza e hanno vissuto un’estate di passione. Da soli, con il figlioletto Santiago, Belen e Stefano hanno trascorso le vacanze in 3, senza nemmeno la ...

Stefano De Martino segna un nuovo traguardo : lui festeggia con Belen : Stefano De Martino e Belen: nuovo traguardo per il conduttore di Stasera Tutto è possibile Dopo aver ottenuto un grande successo al timone di Made in Sud, per Stefano De Martino è un momento d’oro. Continua a non definirsi un conduttore, ma il ballerino non ha nulla da dimostrare. A parlare al suo posto sono le sue doti e gli ascolti di Stasera Tutto è Possibile, in onda ogni lunedì su Rai2. Il programma ereditato da Amadeus continua a ...

Stefano De Martino e Belen genitori bis? Parla Cecilia Rodriguez : Belen e Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez svela: “Faranno un altro figlio” Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. In questa occasione il giornalista le ha chiesto del ritorno di fiamma tra sua sorella Belen e Stefano De Martino. Difatti i due, dopo anni di separazione, sono tornati insieme, facendo così felice il loro piccolo Santiago, che da poco ha ...

Domenica In Stefano De Martino intervista frizzante con Mara Venier : Stefano De Martino è stato ospite a “Domenica In” dove, per l’ennesima volta, ha ribadito il suo amore per Belen: «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato». L’intervista parte dopo una carrellata di immagini delle precedenti ospitate. «Ho passato un’estate di relax, mare e famiglia. Il resto lo potete immaginare da soli», racconta il ballerino dalla sua poltrona. «Il bambino? Cresce velocemente. Santiago ...

“Figura di m***!”. Stasera tutto è possibile - e pure Stefano De Martino allarga le braccia : Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore Ariadna Romero. L’attrice cubana, ospite di ‘Stasera tutto è possibile’, il programma condotto da Stefano De Martino, ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. Una ‘serata da ricordare’, è proprio il caso di dirlo, dopo che ne giorni scorsi De Martino era stato incensato in diretta tv a Domenica In da Mara Venier. Un’incoronazione in piena regola per il marito di Belen, sempre più lanciato nel ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile al lunedì sera su Raidue con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...

Domenica In - Stefano De Martino “piccante” da Mara Venier : «Ho sempre voglia. Un altro figlio? Ci sto provando» : «Ho sempre voglia. Un altro figlio? Ci sto provando». Stefano De Martino “piccante” a Domenica In ospite di Mara Venier. Il ballerino, marito di Belen Rodriguez, nuovamente nel salotto di Rai 1 dove, per l’ennesima volta, ha ribadito il suo amore per la showgirl argentina. «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato», dice De Martino alla Venier. L’intervista parte dopo una carrellata di immagini ...

Belen Rodriguez che ne pensa? Stefano De Martino vorrebbe almeno tre figli : Stefano De Martino è tornato nel salotto del pomeriggio feriale di Rai1 per raccontare la sua ritrovata passione e intesa con Belen Rodriguez. Da quando la coppia si è riformata è tanta la curiosità attorno a loro, perché incarnano il sogno di tantissime coppie che purtroppo si separano senza mai riuscire a ritrovarsi. “Con Belen ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, perché non tutte le storie resistono alle ...

A "Domenica In" è il Stefano de Martino show - : Carlo Lanna Il compagno di Belen e la serenata d’amore a Mara Venier in diretta tv. Per altri dettagli visita www.raiplay.it ?

Domenica In - Stefano De Martino fa la serenata a Mara Venier - viene giù tutto / Video : Stefano De Martino fa una serenata a Mara Venier a Domenica In. Il ballerino era ospite della mitica Mara e le ha dedicato una canzone. Per De Martino è stata anche l'occasione per un'altra dichiarazione d'amore. "Io vengo a Domenica In per fare le dichiarazioni d'amore a mia moglie. Infatti, quando

Stefano De Martino in versione ‘gelataio’ - : Carlo Lanna A “Domenica In” e è subito show. L'ex ballertino offre in diretta tv il gelato a Mara Venier e Maurizio Costanzo. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

Stefano De Martino - la confessione su Belen a Domenica In : 'Non ci siamo mai lasciati' : Stefano De Martino torna a raccontarsi in televisione e lo ha fatto concedendo una nuova intervista a Mara Venier, nel corso della puntata odierna di Domenica In. Il conduttore di Stasera tutto è possibile si è lasciato andare a delle confessioni importanti riguardanti il suo rapporto con Belen Rodriguez. I due, infatti, hanno ripreso in mano le redini della loro relazione e del loro matrimonio e nel salotto Domenicale di Rai 1, De Martino ha ...