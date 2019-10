Sonic the Hedgehog è la mascotte ufficiale di una vera e propria missione spaziale

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nel giugno del 2022, verrà lanciato un razzo che porterà nello spazio lo Jupiter Icy Moons Explorer, un veicolorealizzato dall'Agenziaeuropea (ESA) e Airbus. Sulle lune ghiacciate di Giove, Ganimede, Europa e Callisto arriverà anche ...the!Uno degli strumenti del veicolo è stato sviluppato in Giappone dalla Tohoku University, che ha volutocomeper uno dei principali test della- un Radio & Plasma Wave Investigation, o RPWI - e ha ottenuto la benedizione di Sega. Probabilmente questo test coinvolgerà una sorta di sonda "in movimento", altrimenti la presenza del logo richiederà qualche spiegazione.Lo Jupiter Icy Moons Explorer, o JUICE, arriverà su Giove nel 2029, ed esplorerà le lune ghiacciate di Ganimede, Callisto ed Europa per capire se qualcuna di loro è vivibile, dal momento che si ritiene ci siano grandi specchi ...

Eurogamer_it : #SonictheHedgehog andrà nello spazio insieme allo Jupiter Icy Moons Explorer. - GameIndustry_IT : Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Rilasciato trailer 'All the Fun' - SegaWorldItalia : Nuovo trailer “All The Fun” per Mario & Sonic ai Giochi Olimpici -