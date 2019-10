Sondaggi | Conte è il più influente nella maggioranza giallo-rossa | Renzi è al secondo

Sondaggi Ixè : Lega e Conte in lieve calo - centrosinistra in vantaggio col maggioritario : Un nuovo Sondaggio politico è stato diffuso dall'Istituto Ixè e fa capire quelle che sono le intenzioni di voto dei cittadini italiani: i dati sono stati presentati in anteprima nella giornata di ieri, in occasione della puntata di Cartabianca, in onda su RaiTre e fotografano le intenzioni di voto. In lieve calo quasi tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia e Italia Viva di Matteo Renzi. Stabile invece Forza Italia. Le intenzioni di voto degli ...

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

Dramma Salvini - la gioia di Conte Il Sondaggio che rivoluziona tutto : Secondo il nuovo istituto di monitoraggio dell’opinione pubblica Gpf Inspiring Research di Roberto Baldassari, la Lega di Matteo Salvini avrebbe perso ben l’1.3% rispetto a una settimana fa, scendendo dal 30.4% al 29.1%. In calo anche il Partito Democratico di Nicola Zingaretti al 20.1%, che... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Sondaggi - Meloni strappa lo scettro di capopopolo a Salvini : cresce il gradimento del Conte bis : Il Pd scende sotto al 20%, pesa la scissione di Renzi mentre Salvini ora deve guardarsi dalla Meloni che attrae gli elettori...

Sondaggi - Conte appeso a Renzi : nel governo conta più di Di Maio e Zingaretti : Italia Viva fa male sopratutto al Partito Democratico che si ridimensiona, calano anche i 5stelle, crolla +Europa che perde...

Sondaggi Emg : Lega in calo al 32 - 2% - Pd e M5s stabili - Italia viva in crescita. Fiducia in Salvini al 40 - Conte al 37. Seguono Meloni e Di Maio : Lega in calo di un punto (-0,9%) rispetto al 19 settembre, ma sempre primo partito al 32,2 per cento. Pd e M5s stabili rispettivamente al 20,3 (+0,1) e 18,7 (+ 0,2) per cento dei consensi, con una leggera tendenza positiva. Se si votasse oggi, secondo le rilevazioni di Emg Acqua per Agorà su Rai3, il Carroccio sarebbe in testa seguito da democratici e 5 stelle. Poi Fratelli d’Italia stabile al 7,3%, Forza Italia al 6,8% (-0,2), Italia ...

Sondaggi elettorali Piepoli : gradimento - il premier Conte davanti a tutti : Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, il premier Conte davanti a tutti Il gradimento del governo Conte bis sarebbe al 43% con un 50% di voti negativi secondo un Sondaggio dell’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi. Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, Conte stacca gli altri leader politici La fiducia nell’esecutivo giallorosso è inversamente proporzionale a quella ...

Sondaggi politici - Conte ha la fiducia degli elettori : un italiano su due lo sostiene : Secondo il Sondaggio dell'istituto Ixè, realizzato per Cartabianca, il premier Conte è il leader più apprezzato: ha il 49% dei consensi. Al secondo posto c'è Matteo Salvini, al 34%. Giorgia Meloni, in netta crescita, insegue il segretario del Carroccio con il suo 32%. Secondo la rilevazione Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, è stimato appena al 2,9%.Continua a leggere

Sondaggi - Conte ha la fiducia di un italiano su due. Lega primo partito - ma resta sotto il 30%. Pd e M5s appaiati - Renzi stimato al 2 - 9% : La popolarità del premier Giuseppe Conte resta alta: il presidente del Consiglio ha la fiducia di un italiano su due. Il Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca rivede in parte quanto stimato da altre rilevazione, secondo cui il premier Conte per la prima volta stava cominciando a perdere gradimento tra gli elettori. L’effetto dell’addio di Matteo Renzi al Pd, secondo Ixè, si riflette invece sulla possibile durata che i ...

Sondaggi politici Euromedia : Conte bis - cala la fiducia rispetto al primo : Sondaggi politici Euromedia: Conte bis, cala la fiducia rispetto al primo Governo Conte I e Governo Conte II: gli italiani avevano più fiducia nell’esecutivo giallo-verde? Ne ha parlato a Tagadà, su La7, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Stando agli ultimi Sondaggi politici elaborati dall’istituto, il governo Conte bis non ispira grandi consensi nell’elettorato. Per la Ghisleri la fiducia nel Conte II è più bassa del ...

Giuseppe Conte - il Sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Sondaggi/ M5s sotto il 20% - Salvini sopra il 30% - Renzi e Cairo si contendono il 15% : SONDAGGI: Conte ha un tasso di popolarità intorno al 50%, mentre il suo governo è sotto il 40%. Salvini è in leggera risalita e M5s ancora sotto il 20%

Alessandra Ghisleri - il Sondaggio a Tagadà : "La fiducia nel Conte bis è più bassa. Occhio a Matteo Salvini" : "La fiducia nel Conte 2 è più bassa del Conte 1, sotto il 30 per cento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, altresì detta la sondaggista che non sbaglia mai, ospite di Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, ha illustrato gli ultimi dati sulla fiducia degli italiani nel governo giallo