L’ex uragano Lorenzo muove verso l’Irlanda | ma che devastazione sulle Azzorre

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion I risultati del passaggio dell’come categoria 2 non potevano che essere devastanti con raffiche di vento sui 160km/h ed onde oltre i 10m. sull’isola di #Faial, nell’arcipelago occidentale delle. ( Foto di @meteo tràs os montes) Adesso l’va per agganciarsi al flusso atlantico , diventando una depressione extratropicale che tra oggi e Venerdì raggiungerà l’Irlanda con forte vento (oltrei 110 km/h) e mareggiate. Al di la di altre bufale che girano sul web non interesserà quindi la nostra penisola. (il percorso di) L'articolo L’exl’Irlanda, ma cheproviene da Rete Meteo Amatori.

