Il Sindaco Del Rione Sanità | nel corpo a corpo con Eduardo | Martone resta ostaggio del

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘3 ottobre diventi Giornata europea della memoria’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi insieme a Lampedusa in 30 capitali europee si celebra il 3 ottobre. Chiediamo alle istituzioni europee di votare la legge per fare diventare il 3 ottobre ‘Giornata europea della memoria'”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello salendo sul palco di piazza Castello da dove è partito il corteo per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui, nel mare di fronte ...

Il Sindaco Del rione Sanità - la Napoli di De Filippo incontra Gomorra : https://www.youtube.com/watch?v=3cjNeYto4ZM L’elemento che più salta all’occhio di questa versione de Il sindaco del rione Sanità (commedia in tre atti, scritta da Eduardo De Filippo) è il suo essere stato attualizzato assecondando estetica, sound e look di Gomorra – La serie. Mario Martone da tantissimo tempo lavora su Napoli, sulla città, sui napoletani, sul napoletano come lingua e su un racconto per il grande schermo della ...

Corruzione in Cina - nella casa dell’ex Sindaco trovate oltre 13 tonnellate d’oro : L’enorme quantità di oro è stata trovata in una stanza della casa di Zhang Qi, ex sindaco e funzionario cinese che vive nella provincia di Hainan, nel sud del Paese asiatico. oltre ai lingotti d’oro le autorità hanno anche sequestrato al funzionario un totale di 34 miliardi di euro in contanti. Verrà processato per Corruzione.Continua a leggere

Morte Squinzi - il cordoglio di Sassuolo - Lecce e Juve Stabia : i ricordi di Malagò - Balata e del Sindaco : Tante dimostrazioni di affetto e vicinanza al dolore della famiglia Squinzi arrivate nelle ultime ore, dopo la Morte del presidente del Sassuolo, Giorgio. Questo il messaggio del Sassuolo. “Uomo di Valore. Presidente Illuminato. Cuore Neroverde”. Con queste parole e una foto che lo ritrae sorridente e con la sciarpa neroverde al collo, il Sassuolo, sul proprio sito internet, saluta patron Giorgio Squinzi. Questo il messaggio ...

Cuneo - busta con proiettile al Sindaco di Oncino. Anci : “Necessaria attenzione dello Stato ai primi cittadini” : Fra la posta del Municipio ha trovato anche una busta contenente un proiettile, senza mittente. È successo ad Alfredo Fantone, sindaco di Oncino, piccolo Comune dell’alta Valle Po nel Cuneese. Un atto intimidatorio di cui sono state subito informate le forze dell’ordine, al momento sulle tracce del responsabile. A Fantone è subito arrivata la solidarietà da parte di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Associazione ...

Trani - indagati Sindaco e sei tra assessori ed ex : presunto vantaggio illecito a un privato con una delibera di Giunta : indagati per abuso d’ufficio e falso ideologico, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, 6 assessori o ex assessori della sua Giunta, il responsabile dell’ufficio legale ed il dirigente al patrimonio del Comune di Trani. Lo si è appreso stamane dopo che la notifica della chiusura delle indagini preliminari è stata notificata agli indagati. L’inchiesta partita da un esposto del movimento civico Trani a Capo che ha due consiglieri comunali, riguarda ...

Cagliari. Porto Canale e ZES : le richieste del Sindaco Truzzu al premier Conte : Trasporti e logistica assumono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo dell’area metropolitana di Cagliari e dell’intera Sardegna, in

Immigrazione - la denuncia del viceSindaco di Lampedusa : "Il governo ci ha riportato gli scafisti" : «Ci invaderanno. I trafficanti stanno festeggiando perché possono tornare a "lavorare" indisturbati». Ne è convinta Angela Maraventano, prima storica leghista di Sicilia, già vicesindaco di Lampedusa ed ex senatrice del Carroccio, per nulla sorpresa dal picco di sbarchi dopo nemmeno un mese di gover

Rigopiano - la madre di una delle vittime prende a pugni l’ex Sindaco imputato : Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola, è stato aggredito dalla madre di Stefano Feniello durante una pausa...

Il ministero dell’Interno ha stabilito che il Sindaco di Riace - Antonio Trifoli - non poteva candidarsi : Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace Antonio Trifoli, della Lega, non poteva candidarsi né essere eletto perché, in quanto vigile urbano, era già un dipendente del Comune. Il parere del ministero sul caso è stato trasmesso alla

Riace - «ineleggibile» il Sindaco vicino alla Lega. Il parere del Viminale : Il neosindaco dell’ex borgo dell’accoglienza Antonio Trifoli, eletto alle amministrative di maggio con una lista vicina alla Lega, era ineleggibile in quanto dipendente comunale. È il parere del Viminale

Riace - il parere del ministero sul Sindaco Trifoli : “Era ineleggibile al momento della candidatura” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli era ineleggibile in quanto dipendente del Comune nel momento in cui si è candidato. Lo ha scritto il ministero dell’Interno in una nota inviata alla Prefettura di Reggio Calabria il 13 settembre 2019. A pochi giorni dall’udienza sull’ineleggibilità del sindaco, che si terrà davanti al Tribunale di Locri, infatti, arriva il parere del ministero “sulla sussistenza della causa ostativa all’espletamento del mandato ...

Il futuro dello Stadio Meazza/ Lettera aperta di Claudio Trotta al Sindaco di Milano : In vista della discussione riguardo alla costruzione di un nuovo Stadio a Milano, interviene Claudio Trotta organizzatore di concerti