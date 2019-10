GIORGIO SQUINZI Addio a un campione dell' economia reale e della solidarietà

Addio a GIORGIO Squinzi. Dalla Mapei a Confindustria in sella alla globalizzazione : Prima di diventare un colosso la Mapei era nata come “Materiali ausiliari per l'edilizia e l'industria”. Era il 1937 e c'erano tre operai e un fondatore, un po' capo, un po' contabile, un po' operaio anch'esso, Rodolfo Squinzi, com'era prassi nell'Italia di allora. Per decenni aveva continuato così,

GIORGIO SQUINZI è morto : biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei : Giorgio Squinzi è morto: biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei Si è spento nella giornata di mercoledì 3 ottobre 2019 Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei, ex presidente di Confindustria, patron del Sassuolo. L’imprenditore aveva una lunga malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere, ed è morto all’ospedale San Raffaele di Milano: aveva 76 anni. Andiamo a scoprire chi era nel seguente profilo biografico. ...

Se ne va GIORGIO Squinzi : Si è spento, dopo una lunga malattia, Giorgio Squinzi, il padron della Mapei e proprietario del Sassuolo Calcio. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943, Squinzi è stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Squinzi è deceduto nel tardo pomeriggio all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Lascia la moglie Adriana ...

