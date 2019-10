Donna sbaglia nome nel chiamare il compagno in un momento di intimità | come reagisce

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una coppia era in undie lei hato a pronunciare ildel suo uomo chiamandolo, invece che Gary, Chris. Lei, Joanne Kitchen era la compagna di Gary Higgs ma non ha pronunciato il suobensì quello di un atro uomo. A quel punto l’uomo, fuori di se dalla rabbia, ha ucciso lama poi ha confessato il delitto raccontando così: ”Non sapevo esattamente cosa stavo pensando. Ho preso il coltello in cucina e sono corso in camera da letto. Non mi ricordo adesso di voler fare del male a Joanne. Mi ricordo che ero fuori di me dalla rabbia”. E poi ha anche aggiunto: ” quando ho visto che non era ancora morta e che stava soffrendo per le ferite, ho preso il filo dell’orologio elettrico e l’ho finita strangolandola per por fine al suo dolore. Sono profondamente spiacente per quello che ho fatto”. Higgs dovrà scontare la pena dell’ergastolo.

MarcoJuve37 : #laRegola dell'amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna, non ci combinerai mai niente - catesimonetta : RT @Annalagavo: Tutti qui ci provano, aspettano un tuo segno E intanto sperano che dal tuo essere amica Nasca cosa, però non si ricordano I… - Elisa60388018 : RT @te_fare: Armando non sai che LA REGOLA DELL’AMICO NON SBAGLIA MAI? Se sei amico di una donna Non ci combinerai mai nienteee.. #Uominie… -