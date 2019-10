Traffico Roma del 02-10-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) IN ZONA SAN PIETRO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA GREGORIO VII NON DISTANTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MELLINI NEI PRESSI DI VIA PIETRO COSSA ALL’INFERNETTO CHIUSA PER INCIDENTE LA CARREGGIATA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DEL CANALE DELLA LINGUA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIALE DEL CASTELLO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI ALLAGAMENTI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DELL’AUTOSTRADAFIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTIIN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SVINCOLO PER LAL’AQUILA IN INTERNA SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA APPIA A SETTEBAGNI RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA SALARIA PER LA PRESENZA DI ...

